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Kızılay'dan kitap kampanyasına destek

Tosya Kaymakamlığı tarafından ilçede başlatılan “Kitapsız Öğrenci, Kütüphanesiz Okul Kalmasın” projesine Türk Kızılayı Genel Başkanlığı da destekte bulundu.


Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin tarafından başlatılan "Kitapsız Öğrenci, Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesine Türk Kızılayı Genel Başkanlığı da katkıda bulundu. Türk Kızılay Genel Başkanlığı, ilçede başlatılan “Kitapsız Öğrenci, Kütüphanesiz Okul Kalmasın” kampanyası için kitap bağışında bulundu. Toplanan kitaplar, Tosya Kızılay Şube Başkanı Ferhat Bozan tarafından Tosya Kaymakamı Pişkin'e teslim edildi.


Kaymakam Pişkin, “Türk Kızılayı, kampanya için başlatmış olduğu bağış kitap toplama çalışmaları neticesinde elde edilen kitapları, Tosya Kızılay Şube Başkanı Ferhat Bozan tarafından Kaymakamlığımıza teslim edildi. Türk Kızılayı sadece kara gün dostu değil, aydınlık ve müreffeh geleceğimizin de dostudur. Kurum yetkililerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

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