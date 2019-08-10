İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kızının gelinliğini bırakıp ambulansa binmek istemedi

İstanbul’dan kızının düğününe gitmek üzere yola çıkan aile, Kastamonu’da kaza geçirdi.

İstanbul'dan kızının düğününe gitmek üzere yola çıkan aile, Kastamonu'da kaza geçirdi. Yaralanan baba, kızının gelinliğini bırakıp ambulansa binmek istemedi. Bunun üzerine sağlık görevlileri, gelinlik ile birlikte babayı ambulansa bindirerek hastaneye götürdü.


Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan hem Kurban Bayramı tatili hem de kızının düğünü için Sinop'a giden İsmail Güzelaydın (47) idaresindeki 34 NR 6615 plakalı otomobil, Kastamonu-Karabük karayolu 10. kilometresinde şarampolde kum yığınına çarparak taklalar attı. Yaşanan feci kazada otomobilde sıkışan yaralılara çevreden geçen sürücüler ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince kazada yaralanan Hafize Güzelaydın (24), Fadime Güzelaydın (22), Mahire Güzelaydın (45) ve Enise Demirhan (21), Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kızının düğünü için Sinop'a gittiği öğrenilen baba İsmail Güzelaydın ise otomobilde bulunan gelinliği bırakıp ambulansa binmedi. Sağlık görevlilerinin ve emniyet güçlerinin ısrarlarına rağmen baba İsmail Güzelaydın ambulansa gelinlik olmadan binmek istemedi. Bunun üzerine sağlık görevlileri, gelinliği de ambulansa alarak yaralanan baba İsmail Güzelaydın'a, Kastamonu Devlet Hastanesine götürdü.


Kaza sonrası emniyet güçleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak olay yerinde incelemelerde bulundu. Öte yandan kaza yapan aracın sürücüsü İsmail Güzelaydın'ın direksiyon başında uyuya kaldığı iddia edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.