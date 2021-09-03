KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan afet bölgesine ‘geçmiş olsun' ziyareti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine “geçmiş olsun” ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güvencesindeki güvenlik, refah, barışın kendileri için çok değerli olduğunu belirtti.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta Ezine ve Zarbana Çayı'nın taşması sonucu meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine neden oldu. Sel felaketinin en ağır yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgiler aldı. Toplantıya Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü ile bazı kurum temsilcileri de katıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ardından afetin yaşandığı ilçede zarar gören alanları gezdi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Ezine Çayı üzerine kurulan askeri köprüde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Tatar, ardından ilçe merkezini gezdi. Burada gördüğü afetzedelere geçmiş olsun temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarına destek veren Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Komando birliği ekiplerine kolaylıklar dileyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ardından değerlendirmede bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden vatandaşların sevgi ve selamlarını getirdiğini belirterek, Antalya'da ve diğer bölgelerdeki yangın felaketinden sonra maalesef böyle bir sel felaketi ile karşı karşıya geldiklerini söyledi.

“Afet bölgelerinin eskisinden daha iyi bir yerleşim yerine sahip olacağını düşünüyorum”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bütün bu gelişmeleri büyük bir acı ile izlediklerini söyleyen Tatar, “23 gündür burada çok yoğun bir çalışma olduğunu birlikte gördük. Az önce Sayın Süleyman Soylu bakanımız bize sunduğu takvimde burada son 23 günde yapılan çalışmaların ne kadar yoğun bir şekilde gerçekleştiğini anlattı. Buranın tekrar eski haline dönmesi için altyapısıyla, çevre düzenlemesiyle ve yapılacak olan diğer doğal gaz çalışmasıyla gerçekten inşallah bütün bunlar bitirildiğinde eskiden daha da iyi bir yerleşim yeri olabileceği yönünde bir sunum gördüm. Kendisini ve bu eserlerin ortaya çıkmasında emeği bulunan kurum ve kuruluşları ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkili makamlarını tebrik etmek istiyorum” dedi.

“Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir devlet olarak bütün bu yaraları sarmasında yaptığı çalışmaların ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha burada görmüş olduk”

AFAD'ın çalışmalarını da yakında takip ettiklerine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Gerçekten bu kadar kısa zamanda bu kadar iyi toparlayabilmek o sel felaketinin etkisini ve zarar gören mağdurların mağduriyetlerinin giderilmesi için yapılan çeşitli çalışmaların birlik ve beraberlik içerisinde, bir disiplin içerisinde ne kadar etkili ve Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir devlet olarak bütün bu yaraları sarmasında yaptığı çalışmaların ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha burada görmüş olduk. Bir kez daha ben hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. 100'e yakın kardeşimizi; 82 kişi hayatını kaybetmişiz ve 15-16 kişinin de kayıp olduğu söyleniyor; dolayısıyla 100'e yakın insanımızın, vatandaşımızın hayatını kaybetmesi bizleri çok üzmüştür. Onlara rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Onların acılarını biz de paylaşıyoruz. Burada yaşayan insanların tekrar geleceğe umutla bakabilmesi için bu anlamda buradaki çalışmaların sürdürülmesi önemlidir” diye konuştu.

“KKTC'nin özellikle Karpaz bölgesi büyük bir tehlike atlattı”

Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sel felaketi yaşandığı sırada KKTC'nin de büyük bir tehlikeyi atlattığına işaret eden Tatar, şöyle konuştu: “Biz şu an Bozkurt'tayız. Bozkurt'ta en fazla yağışı alan, bir bakıma 6 ayda yağacak yağmur bir anda buraya boşalıyor. Bu da dünyada birtakım ekolojik dengesizlikler, küresel ısınma, yangın felaketlerinden sonra su felaketlerine yol açtı. Bildiğiniz gibi son 2-3 gündür de Suriye kaynaklı bir yakıt sızması ile KKTC'nin özellikle Karpaz bölgesi büyük bir tehlike atlattı. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile sızıntı sonrasında hemen irtibata geçtik ve hemen bu sorunun giderilmesi için planlama gerçekleştirdik. Eğer o felaket bizi vursaydı bu işin nasıl engelleneceği konusunda bir çalışma gerçekleştirdik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Türkiye'nin katkılarıyla. Bu olaylardan dersler çıkarmak lazım. Dolayısıyla ben bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti'ne geçmiş olsun diliyorum. Sizlerin acıları bizim de acımızdır. Bu mesajı tüm Türkiye'ye iletmek için buradayım”

“Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güvencesinde oradaki güvenlik refah, barış bizler için çok değerli, çok kıymetli”

Kıbrıs Türklerinin 1974'ten önce çok zor günler geçirdiğini söyleyen Tatar, şunları söyledi: “Milli şuur ve tarih bilinciyle hep birlikte var olmanın gayreti içerisinde insanlarımıza hak ettiği refahı, mutluluğu ve geleceğe umutla bakabilmenin özgüveniyle bütün bu çalışmaları yürütmek hepimizin temenni ve dileği. Biz KKTC'den durumu böyle görüyoruz. Biz de çok itildik, kakıldık. 1974'ten önce Kıbrıs Türklerinin nasıl soykırımdan geçirildiği, mezarlara gömüldüğü, Türklerin 103 köyünü yakarak binlerce insanımızı göçmen, diğerlerini canlı canlı mezarlara gömdükleri günleri yaşadık. Şimdi Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güvencesinde oradaki güvenlik refah, barış bizler için çok değerli, çok kıymetli”

Toplantının ardından Kıbrıs gazileri tarafından KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a plaket takdim edildi.