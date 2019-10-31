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Konser için yola çıkan şarkıcı kazada yaralandı

Kastamonu’da üniversitede yeni öğretim yılının açılışı nedeniyle konser vermeye giden şarkıcı Gökhan Akar’ın içinde bulunduğu otomobil ile minibüs çarpıştı.

Kastamonu'da üniversitede yeni öğretim yılının açılışı nedeniyle konser vermeye giden şarkıcı Gökhan Akar'ın içinde bulunduğu otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada şarkıcı ve okul müdürü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Devrekani TOBB Meslek Yüksekokulu'nun yeni eğitim-öğretim yılı açılışı nedeniyle ilçeye konser vermeye gelen şarkıcı Gökhan Akar ile Okul Müdürü Can Doğan Vurdu'nun içerisinde bulunduğu otomobil, yüksekokul önünde Yusuf A.'nın kullandığı minibüsle çarpıştı. Kazada şarkıcı Gökhan Akar ile Okul Müdürü Can Doğan Vurdu yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Devrekani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Öte yandan konserin de iptal edildiği öğrenildi.

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