Konserde evlenme teklifi

Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nde sahne alan şarkıcı Tuğçe Kandemir, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Bir gencin kız arkadaşına evlenme teklif ettiği konserde şarkıcıya sarımsaktan yapılmış bir taç takıldı.

‘Bu Benim Öyküm' şarkısıyla çıkış yapıp milyonların beğenisini kazanan Tuğçe Kandemir, Taşköprü Sarımsak Festivali'nde konser verdi. Binlerce kişinin Kandemir'in şarkılarına eşlik ettiği gecede yağan yağmura aldırmayan Taşköprülüler, konser bitimine kadar alanı terk etmedi. Konser devam ettiği sırada Kastamonulu Burak Dobak, kız arkadaşı Eda Oruçoğlu'na konser alanını dolduran binlerce kişinin önünde evlilik teklif etmek isteyince Kandemir bu ricayı kırmadı. Seyircilerden de destek isteyerek Burak'a yardımcı olan Tuğçe Kandemir, teklifin evetle sonuçlanmasıyla birlikte sahnede renkli görüntüler oluşturdu.

Kandemir'e sarımsaktan taç

Konserin sonuna doğru Taşköprü Belediyesince Tuğçe Kandemir'e plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal tarafından daha önceden hazırlanmış sarımsaktan örülmüş taç ise Kandemir'in kafasına takıldı.

Tuğçe Kandemir'den önce ise sahneye Bilal Sonses çıktı. Sosyal medyada paylaştığı şarkılarla ünlenen ve sonrasında profesyonel müzik hayatına adım atan Sonses, Taşköprülülere müzik dolu bir akşam yaşattı. Ön sıralarda yer alan hayranları Bilal Sonses'e seslerini zaman zaman duyurmaya çalıştı. Konserin ardından kısa bir açıklama yapan Bilal Sonses, "Harikaydı, unutamayacağım bir geceydi. Ben yağmur yağdığında dedim herhalde gidecekler, kimse kalmayacak ama maşallah çok güzel bir kalabalık vardı. Ben de çok eğlendim, inşallah onlar da eğlenmiştir. Ayrıca Taşköprü sarımsağını da aldım eve götürüyorum, denedikten sonra tekrar görüşlerimi bildireceğim ama çok methini duydum" dedi.