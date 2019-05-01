Kopan mermer kütlesi ekskavatörün üzerine düştü: 2 ölü

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde bir mermer ocağında kopan mermer kütlesi ekskavatörün üzerine düştü. Yaşanan iş kazasında iki kişi hayatını kaybetti.

Olay, Ağlı ile Küre ilçeleri arasında kalan bir mermer ocağında yaşandı. İddialara göre, mermer ocağında mermer kütlesinin kopması üzerine ekskavatörün üzerine düştü. Yaşanan iş kazasında operatör Recep Kayan (40) ile Kemal Aysan (54) ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kemal Aysan Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılırken, Recep Kayan ise Devrekani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan her iki yaralıda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kemal Aysan'ın cenazesi, Kastamonu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, Recep Kayan'ın cenazesi ise Devrekani Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Yaşanan iş kazasının ardından Kemal Aysan'ın yakınları, Kastamonu Devlet Hastanesine gelerek sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.