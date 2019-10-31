Kore Gazisi Muttalip Ayber, son yolculuğuna uğurlandı

Kore Gazisi Muttalip Ayber'in Hanönü ilçesine bağlı Bağdere Köyü Çaylı Mahallesi Camisinde kılınan cenaze namazına Vali Yaşar Karadeniz'in yanı sıra Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Taşköprü Kaymakamı aynı zamanda Vali Yardımcısı Vekili İbrahim Çenet, Hanönü Kaymakam Vekili Zeynep Acar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mücahit Avkıran, Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş ve aile yakınları katıldı.

Askeri törenle son yolculuğuna uğurlanan Kore Gazisi Muttalip Ayber'in Türk Bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında Çaylı Mahallesi Camiine getirildi ve burada helallik alınarak Bağdere Merkez Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.

Vali Karadeniz, Gazi Ayber'in yakınlarına başsağlığında bulunarak, “Aramızdan ayrılan gazilerimizi bir kez daha sonsuz şükran ve rahmetle anıyoruz” dedi.