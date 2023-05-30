Korkuluklara kıyafetlerini bırakıp nehirde kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde dere kenarında üzerindeki kıyafetleri çıkartarak korkuluklara asan 72 yaşındaki adam kayıplara karıştı. Arama çalışması başlatan ekipler, yaşlı adamın cansız bedenini nehirde buldu.

Olay, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi İkinci Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde evinden ayrılan 73 yaşındaki Muharrem Yıldız'dan yakınları haber alamadı. Bir süre sonra Muharrem Yıldız'ın kıyafetleri yol kenarında bulunan Gökırmak nehri korkuluklarına asılı vaziyette bulundu. Bunun üzerine vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgede ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı. JAK timi tarafından yapılan arama çalışmaları neticesinde, Yıldız'ın cansız bedeni, elbiselerini bıraktığı alandan 3 kilometre uzaklıkta, nehirde bulundu. Sudan çıkartılan ve Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Yıldız'ın cenazesi, Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.