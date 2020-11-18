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Korona virüs ile mücadelenin masa başındaki kahramanları

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde korona virüs hastaları ile temaslarının takibi için oluşturulan Çağrı Merkezi, yaklaşık 2 aydır 15 personel ile hizmet veriyor.


Sahadaki takip ve izlemlerin ardından sisteme düşen hastaları periyodik olarak arayarak takiplerini yapan çağrı merkezi, aldıkları bilgileri anlık olarak sisteme işliyor. Sadece hastalığın takibi değil vatandaşların ihtiyaçlarını da takip eden ekip, hastalığın seyri açısından büyük önem taşıyan erken tespitin yapılmasında büyük rol oynayarak birçok kişide oluşabilecek ciddi sağlık sorunlarını engellemeyi başardı. Salgının görüldüğü tarihten bu yana büyük bir özveriyle ellerinden gelen gayreti gösteren sağlık çalışanları, Kastamonu halkından bu mücadeleye maske kullanımı, sosyal mesafenin korunması ve temizlik konularına dikkat ederek destek vermesini istiyor.

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