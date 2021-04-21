Korona virüse yakalanan Levent Eriş yoğun bakıma alındı

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor'un Teknik Direktörü 58 yaşındaki Levent Eriş, rahatsızlanması üzerine Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine müracaat etti. Eriş'in testi, yapılan PCR testi sonucunda pozitif çıktı. Bunun üzerine 5 gün önce Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Levent Eriş, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine alındı.