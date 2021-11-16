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Korona virüse yenilen imamın ailesi için yardım kampanyası başlattı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde korona virüse yenik düşen cami imam hatibinin ailesi için yardım kampanyası başlatıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde korona virüse yenik düşen cami imam hatibinin ailesi için yardım kampanyası başlatıldı.


İnebolu'na bağlı Hacımehmet Köyü Camii imam hatibi Ramazan Şahin, bir süre önce yakalandığı korona virüs sebebi ile yaşamını yitirmişti. Şahin'in ailesi için İnebolu Müftülüğü tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Konu ile ilgili İnebolu Müftülüğünden yapılan açıklamada, "Covit-19 hastalığı sebebiyle 33 yaşında vefat eden Ramazan Sahin hocamızın 3 kız evladı yetim kalmıştır. Merhum hocamızın ailesine destek olmak amacıyla Türkiye genelindeki il ve ilçe müftülüklerine yazı yazarak yardım kampanyası başlattık. Ailesine personelimizin ve hayırsever halkımızın destekleri ile oturabilecekleri bir daire alındı. Ancak ödenmesi gereken bir hayli borç bulunmaktadır. Katkıda bulunmak isteyen kardeşlerimiz yardımda bulunabilirler" ifadelerine yer verildi.

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