İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Koruma altındaki karacayı avlayan şahsa 7 bin lira ceza

Kastamonu’nun Araç ilçesinde yasak olduğu halde karaca avlayan kişi jandarma tarafından yakalandı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde yasak olduğu halde karaca avlayan kişi jandarma tarafından yakalandı. Jandarma ekipleri, karacayı avlayan şahsa 7 bin 931 lira para cezası uyguladı.


Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Gemi köyünde devriyeye çıkan jandarma ekipleri, nesli tükenme tehdidi altında olan ve koruma altına alınan bir karacayı vuran U.H.'yi tespit etti. Yasak avlanan U.H.'ye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 7 bin 931 lira idari para cezası uygulandı. Telef edilmiş halde bulunan karaca Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.