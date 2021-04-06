Köy muhtarlarından kazalara sebep olan beton yola tepki

Kastamonu'nun Araç ilçesinde İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan beton yolun dar olduğunu söyleyerek kazalara sebebiyet verdiğini iddia eden muhtarlar, çalışmalara tepki gösterdi.

Kastamonu'da İl Özel İdaresince son yıllarda özellikle köy yollarında beton yol uygulamasına başlandı. Uzun ömürlü olacağı gerekçesiyle yapılan beton yolların mevcut yol seviyesinden ortalama 20 ila 50 santimetre arasında yükseltilerek yapılıyor. Yollar, iki taşıtın yan yana geçmesi mümkün olamayacak şekilde beton dökülerek yapıldı. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Araç ilçesine bağlı Yukarıçobanözü köyünde bir vatandaşın beton yol nedeniyle oluşan şarampolde traktörünü devirdi. Devrilen traktörde maddi hasar oluşurken kazayı sürücü yara almadan atlattı.

Köy muhtarları, geri dönüşü olamayacak büyüklükte yatırımların inşa edildiğini fakat vatandaşlardan gelen taleplerin dinlemediğini iddia etti. Muhtarlar ve vatandaşlar, yetkililere seslenerek iki taşıtın yan yana geçemeyeceği yolun biraz daha geniş yapılmasını talep etti.

Köy Muhtarı Necdet Yörük, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu yolların kenarlarının doldurulması için birkaç defa dilekçe verdim ve sözle söylemimize rağmen doldurulmadığından sonuç bu. Yetkililerden bir an önce beton yolların kenarlarının doldurulmasını istiyoruz” dedi.

Yolların biraz daha geniş yapılması ve beton yolların kenarının doldurulması gerektiğini belirten köylüler ise, çalışmalar aynı şekilde devam ederse ve köylülerin talepleri dikkate alınmazsa can ve mal kaybıyla geri gelemeyecek sonuçlar doğabileceğini kaydettiler.