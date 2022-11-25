Köyde çıkan yangında iki ev küle döndü, alevler diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir köyde çıkan yangında iki ahşap ev kullanılmaz hale gelirken, alevler diğer evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Olay, öğlen saatlerinde Kastamonu'nun Cide ilçesi Kozak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede yaşayan Burhan Gündoğdu isimli vatandaşa ait ahşap evde belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Hasan Ozan'a ait eve de sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın sırasında evde bulunan Burhan Gündoğdu ise kendi imkanları ile dışarı çıktı.

“Yangının elektrik kontağından çıktığını düşünüyoruz”

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın, diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yaklaşık 3 saat süren müdahale ile yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, evlerdeki soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Olay yerine gelen Cide Kaymakamı Tuncay Karataş da incelemelerde bulundu. Yangınla ilgili bilgi veren Kaymakam Karataş, “Bize öğlen saatlerinde gelen bilgide bir evimizin yandığını öğrendik. Yangının elektrik kontağından çıktığını düşünüyoruz. Jandarma, belediye, orman ekiplerimiz hızlı bir şekilde olay yerine geldi. O evde çıkan yangın başa bir evimize da sıçradı. İki tane evimiz tamamen kullanılmaz hale geldi. Çok şükür can kaybımız yok. Sadece evlerimizi kurtaramadık, onlar da eski evlerimiz. Çalışmalarımız devam ediyor, İnşallah kısa sürede söndürülecek” dedi.

Öte yandan, jandarma ekipleri ise yangınla ilgili inceleme başlattı.