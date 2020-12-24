Köyde ikamet eden gençler, köylerine atılan çöpleri topladı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde ikamet eden gençler, köylerine atılan çöpleri topladı.

Cide'ye bağlı Çayyaka köyünde ikamet eden gençler, köylerine atılan çöpleri toplamak için temizlik yaptı. Sosyal medya üzerinden haberleşerek toplanan gençler, ellerine aldıkları poşetlerle köylerine atılan çöpleri temizledi. Etkinliğe Çayyaka köyünde ikamet eden Beyzanur Gülnar, Ceyda Yemsel, Esma Tayfur, Serra Nur Muç, Sıla Makaracı, Ahmet Makaracı, Ahmet Yatkın, Barış Demirtaş ve Tolga İm gönüllü olarak katıldı.

Düzenledikleri etkinlik hakkında bilgi veren Selami Gülnar, köylerinde zaman zaman köyün gençleriyle bir araya gelerek çöp topladıklarını belirterek, “Temiz bir çevre için bu etkinliği yapıyoruz. Bu seferde köyümüzün turistik yeri olan Çankırıbaşı Tepesinde çöp temizliğinde bulunduk. Bu kapsamda arkadaşlarımızla haberleşerek Çankırıbaşı Tepesinde buluştuk. Daha sonra buralara atılan çöpleri toplayarak temizlik yaptık” dedi.

Yaptıkları girişimler sonrasında Çankırıbaşı Tepesine Çayyaka Köyü Muhtarı Ferhat Makaracı'nın da destekleriyle çöp konteynırı konulduğuna dikkat çeken Selami Gülnar, “Bizlere bu etkinliklerde her zaman destekte bulunan çevreci ve hayvansever ablamız Naime Yemsel'e de çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Çankırıbaşı Tepesinin muazzam bir güzelliğe sahip olduğuna işaret eden Gülnar, “Çayyaka köyü sınırları içerisinde yer alan Çankırıbaşı Tepesi, sahip olduğu muazzam manzarası ve konumu hasebiyle; çevre köylerden gelen ve yoldan geçen herkesin uğrak mekanı haline gelmiştir. Güble Plajı manzarası eşliğinde daha kaliteli zaman geçirilmesine yardımcı olmak amacıyla bizlerin girişimleri sonucu tepeye banklar ve masa temin edildi. Ama buraya gelen misafirlerimiz, yedikleri ve içtikleri çöpleri ne yazık ki çöpe atmak yerine bu güzel manzaraya atıyorlar. Bizlerde belirli aralıklarda yaptığımız çevre temizliklerinde, kırık cam şişelerinin yoğunlukta olduğu çöplerden şikayetçiler.

‘Dileyen piknik yapsın, dileyen kahvaltı. Dileyen gün batımını çay içerek izlesin, dileyen istediği zaman istediğini yiyip içsin. Biz rahatlıkları için imkan sunuyoruz ancak lütfen giderlerken çöplerini alsınlar. Çöp toplamak bizim görevimiz değil, çöp atmamak onların sorumluluğu. Memleket hepimizin' şeklinde şikayetlerini dile getiren Çayyaka köylüleri, herkesi çevre ve doğa bilincine davet ediyor.