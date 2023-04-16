Köydeki park yeri cinayetinin zanlısı tutuklandı

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde araç park yeri anlaşmazlığı sebebiyle tartıştığı şahsı silahla vurarak öldüren, eşini ise yaralayan şahıs, tutuklandı.

Olay, dün Şenpazar ilçesine bağlı Uzunyol köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otopark yeri anlaşmazlığı sebebiyle M.K. (54) ile Hasan Sökmen (61) ve eşi Nimet Sökmen arasında tartışma çıktı. Daha önceden aralarında da husumet olduğu öğrenilen şahıslar arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.K., yanında bulundurduğu tabanca ile Hasan Sökmen ile eşi Nimet Sökmen'e ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Hasan ve eşi Nimet Sökmen, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Hasan Sökmen hayatını kaybederken, eşi Nimet Sökmen'in tedavisi devam ediyor.

Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.K., karakoldaki işlemlerinin ardından Cide Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan M.K., tutuklandı.