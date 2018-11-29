Köylerde boş bırakılan kıraç arazilere siyez buğdayı dikilecek

Devrekani'de üretimi ve kullanım alanı yaygınlaşmaya başlayan siyez buğdayının tanıtımı gerçekleştirildi. Devrekani Kaymakamı Samet Serin, köylerde boş bırakılan kıraç arazilere siyez buğdayının dikimi ile ilgili proje hazırladıklarını kaydetti.

Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve “Hitit Buğdayı” olarak anılan siyez buğdayının ekim alanı Kastamonu'da yayılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Devrekani Kaymakamlığı tarafından siyez buğdayının tanıtım ve ekim alanını içeren bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda katılımcılara bilgiler veren Devrekani Kaymakamı Samet Serin, son yıllarda siyez buğdayının ve ürünlerinin Kastamonu'da yaygınlaştığını belirterek, “Siyez buğdayı ve ürünleri ile öne çıkan Devrekani ilçemiz, 2018 yılında 7 bin dekar alanda üretim yaptı. Yaklaşık 24 bin ton siyez buğdayı rekoltesine ulaşıldı. Ekim alanında 2018 yılı itibari ile yüzde 300 artış sağlanan Devrekani'de, bu veriler ışığında Türkiye üretiminin yüzde 18 inin gerçekleştirmekte olan Devrekani ilçesi sadece buğday olarak değil geleneksel ve modern tesislerde un, bulgur ve diğer gıda maddeleri üretimi ile tüketiciye bu ata mirası ulaştırmayı bir görev edinmiştir. Organik siyez buğdayı üretimi ile ilgili ilçemiz Ulamış Köyünde 100 dekarlık bir alanda çalışmalar başlamış olup, özellikle dağ köylerinde boş bırakılan kıraç tarım arazilerinde organik siyez buğdayı üretimi ile ilgili projelendirme çalışmaları devam etmektedir. İlçede faaliyet gösteren özel sektör müteşebbisleri, proses çeşitliliği içine girerek yeni ürünlerin üretimi ve tüketiciye arzı içinde yatırımlara başlamıştır. 2019 tarım sezonu ekilişleri başlayan ilçemizde üretim alanlarının ve rekoltenin artması hedeflenmektedir” dedi.

Serin, “Devrekani ve Devrekanili üreticiler olarak ata buğdayımız siyeze ve mirasına sahip çıkmaya ve Kastamonu değerlerini ülke ve Dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmanın ardından katılımcılara siyez buğdayı ve ekim alanları hakkında bilgilendirmede bulunuldu.