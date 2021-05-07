Kastamonu'nun Hanönü ilçesi Gökırmak Nehri çevresinde bulunan köylerde çeltik ekimine başlandı. Ekimin, mayıs ayının sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.

Gökırmak Nehri çevresinde bulunan Yenice, Halkabük, Aşağıçakırçay, Sarıalan, Bağdere ve Gökceağaç köylerinde çeltik ekimi yapan üreticiler tarlalara su bırakarak, çeltik tohumlarını toprakla buluşturuyor. Hanönü Kaymakamlığına vekalet eden Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, beraberindeki heyet ile birlikte Gökırmak havzası üzerinde Yenice köyüne ait arazide çeltik ekimi ile uğraşan çiftçileri ziyaret etti. Çiftçilerden çeltik ile ilgili bilgiler alan Partal, ilk kez çeltik ekimini yerinde gördüğünü söyledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Burak Eminoğlu da Hanönü'de bu sene 20 üreticinin 15 ton sertifikalı çeltik tohumu aldığını belirterek, ekimin mayıs ayı sonuna kadar devam edeceğini anlattı.

Bölgede uzun yıllardan bu yana çeltik ekimi yapan çiftçi Hayri Ünal ise "Bölgemizde üretilen çeltikler oldukça kaliteli. Osmancık ve yatkın çeltiklerinden ekiyoruz. Bu ürünü zor şartlara rağmen ekmeyi sürdürüyoruz. Önce hazırlanan tarlalara su veriyoruz, ardından su dengeli dağılsın diye düzlüyoruz. Ardından çeltik ekimini yapıyoruz" dedi.