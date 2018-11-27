İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köylü ve Ünlü, Başsavcı Uzun'u ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü ile AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, yeni atanan Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun’u ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü ile AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, yeni atanan Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun'u ziyaret etti.


Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun'u, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü ile AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette yürütülen çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde de bulunuldu.


Kastamonu'ya yeni atanan Başsavcı Uzun'a, Köylü ve Ünlü hayırlı olsun temennisinde bulunarak görevinde başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.