Köylüler ve dernek üyeleri el birliğiyle köy okulunu onardı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Kozluk Köyündeki ilkokul, köylülerle el ele veren dernek üyeleri ile birlikte imece usulü onarılarak öğrencilerin hizmetine sunuldu.

İnebolu ilçesine bağlı Kuzluk Köyü İlkokulu, köylüler ve dernek üyelerince hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında onarıldı. Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği, İnebolu Kültür ve Sanat Derneği ile yerel bir gazetenin hazırladığı proje ile Kuzluk Köyü İlkokulu'nun boya, tadilat ve onarım işleri yapıldı. Okul bahçesinde bir araya gelen gönüllüler, öğrencilerin kullandığı sıraları zımpara ve vernik yaparak çalışmalara başladı. Okulun dört bir tarafındaki eksikleri tamamlayan gönüller, bir boya üreticisi tarafından gönderilen boyalar ile tadilat çalışmalarını sürdürdü. Uzun yıllar bakımı yapılmayan okulda ders gören öğrenciler ise tamamen yenilenen okullarına girdiklerinde hissettikleri mutluluğu kağıda dökerek önce resim yaptılar daha sonra ise emeği geçenlere teşekkür mektupları yazdılar.

Öğrenciler kendi ağaçlarını dikti

Proje kapsamında İnebolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü katkıları ile vatandaşlar tarafından alınan ceviz ağaçları da doğa bilinci oluşturmak adına öğrenciler tarafından okul bahçesine dikildi. Aynı köyde ikamet eden öğrencilerin ağaçları koruması için her ağaca bir öğrencinin adı yazıldı.

Proje kapsamında hem köye hizmet vermek hem de öğrencileri mutlu ettikleri için memnun olduklarını söyleyen Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği Genel Sekreteri ve İlçe Gümrük Müdürlüğü Memuru Haluk Kaya, “İnebolu Kaymakamı Atakan Atasoy iş birliği ile İnebolu ilçesine bağlı ihtiyacı olan herhangi bir okulun boya ve tadilat işlerini üstlenmek istediğimizi belirttik. İlçe Kaymakamımız Atakan Atasoy, İnebolu İlçe Milli Eğitim Müdürü V. Hüseyin Çakır ile görüşerek, Kuzluk Köyü İlkokulunda boya ve tadilat işlerini yapmak üzere bize önerdiler. Bizde, Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği olarak, boya firması işbirliği yaparak ihtiyaç olan okulun boyalarını temin ettik. Boyaların teslim edilmesi ile okulun boya ve tadilat işlerine başladık” dedi.