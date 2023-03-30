Köylülerin geçim kaynağı, kilogramı 500 liraya satılıyor

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ormanlarda köylüler tarafından toplanan kuzu göbeği mantarının kilogramı 500 liraya satılıyor.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ormanlık alanlarda doğal olarak yetişen kuzu göbeği mantarı, köylerde yaşayan vatandaşlar tarafından toplanmaya başlandı. Köylerdeki vatandaşların gelir kaynağı olan kuzu göbeğinin kilogramı market ve semt pazarlarında 500 liraya satılıyor. Doğal ortamda yetişen mantar, bolca antioksidan madde barındırması ve protein, B1, B2 ve C vitamini açısından da zengin olması sebebiyle vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.