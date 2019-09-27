İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Küçük Muhammed yaşam mücadelesini kaybetti

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde parkta oynarken düşen Muhammed Kutay Kastamonulugil, Samsun’da kaldırıldığı yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde parkta oynarken düşen Muhammed Kutay Kastamonulugil, Samsun'da kaldırıldığı yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesini kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesinde parkta oynarken düşen 7 yaşındaki Muhammed Kutay Kastamonulugil, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Muhammed Kutay Kastamonulugil, ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Kutay, buradan da Samsun Devlet Hastanesine gönderildi. Samsun'da kolunda çıkıklar olduğu belirlenen Muhammed Kutay Kastamonulugil, ameliyata alındı. Ameliyat sırasında fenalaşan Kutay, yoğun bakım ünitesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kutay, burada hayata tutunamayarak yaşamını yitirdi.



Tosya ilçesine getirilen Muhammed Kutay, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Asri Mezarlıkta Aile Kabristanlığına defnedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.