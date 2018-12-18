Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: “TÜRKSOY, evrensel barışa hizmet etmektedir”

Dönem TÜRKSOY Daimi Konsey Toplantısı Kastamonu'da başladı. Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın (TÜRKSOY) evrensel barışa hizmet ettiğini söyledi.

Dönem Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Daimi Konsey Toplantısı aynı zamanda TÜRKSOY'un 25'inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları Kastamonu'da tarihi bir otelde başladı. Toplantının açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti” Kastamonu'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Türk Dünyasının UNESCO'su TÜRKSOY'un da 25'inci yılının kutlandığını kaydetti. Türk kültürünün yaşatılması ve uluslararası bilinirliğinin arttırılması hususundaki özverili çalışmalarından dolayı TÜRKSOY'a teşekkür eden Bakan Ersoy, “Türk kültürünün yaşandığı şehirlerde köklerimizden gelen değerlerimizin korunduğu müstesna şehirlerimizden biri Kastamonu'dur. Şehrin tarihi paleotik döneme kadar uzanmakla birlikte, birçok devletin egemenliğinden sonra 1084 yılından beri Türk şehri olan Kastamonu özellikle Osmanlı Devleti döneminde önemli bir sancak olmuştur. Kastamonu, Türk şehir kültürünün canlı bir şekilde yaşandığı, otantik yönünü korumuş olan bir şehirdir. En eskisi yaklaşık 800 yıllık olan tarihi yapıları günümüzde hala kullanılırken, Kastamonu halkının geçmişle olan bağını da canlı tutmaktadır” dedi.

Eskişehir'den sonra Kastamonu'da da Türk halkları kültür şöleninin bir yenisini yaşadıklarını belirten Bakan Ersoy, “2018 yılı Bakanlığımız koordinatörlüğünde, Kastamonu Valiliği ve Kastamonu Belediyesinin önemli katkıları ile güzel vatanımızın tarihi kentlerinden Kastamonu'nun “Türk Dünyası Kültür Başkenti” unvanını layıkıyla taşıdığını gururla belirtmek isterim. Bu vesile ile tüm yıl boyunca süren etkinliklerin gerçekleşmesinde emeği ve katkısı olan herkese de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

TÜRKSOY'un evrensel barışa hizmet ettiğine dikkat çeken Bakan Ersoy, “TÜRKSOY, kültürün toplumları bir araya getiren ve ortak bir platformda buluşturan yegane unsurlardan biri olduğu düşüncesiyle kurduğu kültür-sanat köprüleri ile hiç şüphesiz, evrensel barışa hizmet etmektedir. Coğrafyamıza baktığımızda TÜRKSOY'a önemli görevler düştüğü ortadadır. Sevgi, hoşgörü, kardeşlik ve dayanışma değerlerine dayanan Türk kültürünün uluslararası düzeyde benimsenmesi adına gayretle çalışan TÜRKSOY, üstlendiği bu misyonu 25 yıldır başarıyla yerine getirmektedir. Aynı coğrafyada yüzyıllardır kardeşçe yaşayan ülkelerimiz arasında kültürel ortaklığı güçlendirilmiş bir diplomasi platformudur ve Kültür Bakanlarımızın da katkılarıyla önemli bir dayanışmaya aracı olmaktadır. Aynı zamanda kültür ve sanat dalında değerlerimizin, kültür varlıklarımızın ve anadilimizin yüceltilmesi için Türk dünyasının ortak aklı ve sözcüsü konumuna gelmiştir. ‘Türk Dünyası Kültür Başkenti' projesini ise kentlerin kültürel bir marka değeri kazanması açısından çok önemsiyorum. Bu ve benzeri projelere desteğimizin her zaman süreceğini de huzurlarınızda vurgulamak isterim. 2018 Kastamonu ve bizler için hafızalarımızda yer eden bir yıl oldu. Gün sonunda ülkelerimizden izler barındıran ve yine hafızalarda yer edecek birbirinden güzel sanatsal gösteriler ile Kastamonu Türk Dünyası Kültür Başkenti kapanış etkinliklerini gerçekleştireceğiz. Kastamonu'nun ve ortak değerlerimizin ön plana çıkarılmasında emeği geçenlere bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

“2018 yılında şehrimizde 1 milyondan fazla kişiyi misafir ettik”

Vali Yaşar Karadeniz de, 2018 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Kastamonu'nun gönül diyarlarından gelen pek çok aydın, sanatçı ve bilim adamını ağırladığını kaydetti. Vali Karadeniz, “Bu kapsamda 70'in üzerinde etkinlik gerçekleştirip 1 milyondan fazla kişiyi misafir ettik” şeklinde konuştu.

Türk Dünyası'nın Ünlü Edebiyatçısı Cengiz Aytmayov'un Kastamonu'da anıldığına işaret eden Vali Karadeniz, “Bu sayede bazı kazanımlarda elde ettik. Evliyalar Diyarı Kastamonu'nun manevi değeri Şeyh Şaban-ı Veli'yi anma etkinlikleri artık Kültür ve Turizm Bakanlığının resmi takvimine alınmıştır. Anadolu'nun Fetih'inde Kastamonu'nun rolü ilimizde anlatıldı. Türk Dünyası Edebiyat Dergileri çalıştayı ilimizde icra edildi. Komşu ilimiz Çankırı ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığımızın koordinesinde Turizm Çalıştayı gerçekleştirildi. Çocuklarımız ve gençlerimizin bilim şenliğindeki başarılarını yakından takip ettik. Tarihi Kentler Meclis Toplantısı Anadolu'nun en tarihi kenti Kastamonu'da yapıldı” ifadelerini kullandı.

Türk Dünyası Kültür Başkentliği kapsamında şehrin turizm kaynak değerlerinin tanıtımının yapıldığını vurgulayan Vali Karadeniz, şöyle konuştu: “Kastamonu kenti Kültürü ile yeniden buluştu. Türk Dünyası Kültürüyle tanışıldı ve kaynaşma sağlandı. Bütün bunların önümüzdeki yıllarda turizmde ve turizme dayalı üretim mallarında artış olarak geri dönüşü olacaktır. Kaldı ki şimdiden nisbi artışlar yaşanmaktadır”

“2019 yılının Şeyh Şa'ban-ı Veli yılı ilan edilmesini talep ediyorum”

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise, 2018 yılında Kastamonu'nun Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti: “Kadim şehir olan Kastamonu, 2018 yılında bu unvana sahip oldu. Kastamonu mevcut olan kültürel varlığı, geçmişten gelen nitelikleriyle dünyaya duyurulması açısından başkentliği önemliydi. Kastamonu bu işe layık görüldü. Kazakistan'ın Türkistan şehrinde yapılan konseyde oy birliğiyle Kastamonu'ya unvan verildi. Türkistan'ın kapanış töreninde bu bayrağı devir aldık. Türkiye'mize, şehrimize getirdik. Türk Dünyası Kültür Başkenti açılışını yaptık ve katılım çok yoğundu. O günden itibaren Türk Dünyası'nın değişik ülkeleriyle ve ülkemizdeki değişik gruplarla Kastamonu'da faaliyetler gerçekleştirdik. Sanattan sergiye, konferanslara ve seminerlere, gezilere kadar her türlü faaliyet yaptık. Valimizin başkanlığında Türk Dünyası Kültür Başkenti komitesini oluşturduk. TÜRKSOY ve Kültür Bakanlığımızın desteklerini gördük. İlimizde tüm toplumları, siyasetiyle bu işin içindeydik. Her hafta yapılan toplantıların çoğu Şeyhoğlu Konağı'nda gerçekleşti. TÜRKSOY'un bir karar almasını bekliyoruz. Şeyh Şa'ban-ı Veli'nin 2019 yılında vuslatının 450'inci yıl dönümüdür. 2019 yılının Şeyh Şa'ban-ı Veli yılı ilan edilmesini talep ediyorum. Şeyh Şa'ban-ı Veli, Anadolu'daki 4 manevi ayaktan birisidir. Kazakistan'dan Hoca Ahmed Yesevi'den, Kastamonu'ya kadar manevi bir bağlantı var. Şeyh Şa'ban-ı Veli ve Kastamonu evliyaları haftasında Mayıs ayının ilk haftasında kutluyoruz. Bakanımızın girişimleriyle Şeyh Şa'ban-ı Veli program haline getirildi. Organizasyonlarda herkesin emeği geçti”

“TÜRKSOY, herkesin yararına sürdürülebilir kültürel işbirliğinin en güzel örneğini oluşturmaktadır”

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov da, TÜRKSOY'un 25. yıl dönümü kutlamaları ve Kastamonu Kültür Başkenti Kapanışı Töreni çerçevesinde düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler Kültür Bakanları Dönem Daimi Konsey Toplantısının açılışı için Kastamonu'ya geldiklerini söyledi.

TÜRKSOY'un 25. yılına girmesinin coşkusu ve ‘Kastamonu Türk Dünyası Kültür Başkenti' etkinliklerinin başarılı bir şekilde tamamlanması ile bayrağın yeni kültür başkentine devredilecek olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kaseinov, “Başarının en önemli kıstaslarından biri de başlatılan güzel bir çalışmayı devam ettirebilmektir. Bir çalışmanın devam ettirilip ettirilmemesi ise o işten sağlanan faydaya ve taraflarının iradesine bağlıdır. Güçlü ortak bir irade, katılımcılarına sağladığı çok yönlü ve çok taraflı fayda sayesinde TÜRKSOY 25. yılına ulaşmıştır. 25 yıl zarfında TÜRKSOY ile özdeşleşmiş ve gelenekselleşmiş pek çok faaliyet vardır. Bu bağlamda TÜRKSOY herkesin yararına sürdürülebilir kültürel işbirliğinin en güzel örneğini oluşturmaktadır” dedi.

2012'de başlayan “Kültür Başkenti” uygulamasının kesintisiz bir şekilde devam ettirildiğini ifade eden Kaseinov, “Türk Dünyası ressamlarının, edebiyatçılarının, opera sanatçılarının, bestecilerinin, fotoğrafçılarının, halk dansları topluluklarının onlarca etkinlikte bir araya gelmesi, TÜRKSOY'un orkestralarının ve korosunun talep edilen birer sanat markasına dönüşmesi gibi hususlar Türk Cumhuriyetleri ve akraba toplulukların bu işbirliğinden çok istifade ettiklerinin, ortak geleceğin kültürel işbirliği zemininde gelişmekte olduğunun göstergesidir. Sizlerin inancı ve aktif destekleri sayesinde elde ettiğimiz tüm başarıların hepimizin ortak gururu olduğuna inanıyor, aramızdaki anlayış ve görüş birliğinin önümüzdeki çeyrek asırlar için en önemli güvence olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Bakan Ersoy'a, Vali Karadeniz'e, Başkan Babaş'a ve toplantıya katılan Türk Dünyası ülkeleri temsilcilerine TÜRKSOY 25. Yıl madalyası taktı. Ardından Kaseinov, Bakan Ersoy'a Kırgızistan Çapan'ını giydirdi. Daha sonra Bakan Ersoy, beraberindeki heyetle birlikte serginin açılışını yaptı.