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Kum yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Kastamonu’da kum yüklü kamyonun refüje devrilmesi neticesinde 1 kişi yaralandı.

Kastamonu'da kum yüklü kamyonun refüje devrilmesi neticesinde 1 kişi yaralandı.


Kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolu Kurusaray köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.S. idaresindeki 37 SF 123 plakalı kum yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak refüjde devrildi. Kazada kamyon sürücüsü S.S. yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazanın ardından kamyonda yüklü bulunan kum etrafa savruldu. Bu nedenle Kastamonu-Taşköprü karayolunda trafik, bir süre tek şeritten sağlandı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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