İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi

2018-2019 eğitim-öğretim yılında Kuran Kurslarında eğitim ve öğretim gören kız ve erkek öğrenciler arasında Kur’an-ı Kerim-i yüzünden güzel okuma yarışması düzenlendi.

2018-2019 eğitim-öğretim yılında Kuran Kurslarında eğitim ve öğretim gören kız ve erkek öğrenciler arasında Kur'an-ı Kerim-i yüzünden güzel okuma yarışması düzenlendi.


Yarışma sonunda erkelerde Kastamonu'da Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kuran Kursu öğrencisi Burak Samet Timzan, kızlarda İnebolu ilçesi Merkez Kız Kuran Kursu öğrencisi Melike Coduroğlu birinci oldular.


İl Müftüsü Ahmet Süzen, yaptığı konuşmada öğrencilerin yetişmesinde emeği geçen başta anne ve babalarına eğitim veren hocalarına teşekkür etti. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere İl Müftüsü Ahmet Süzen tarafından çeşitli hediyeler verildi. Birinci olan öğrenciler, 3 Mayıs 2019 Cuma günü Zonguldak'ta yapılacak olan bölge yarışmasında Kastamonu'yu temsil edecekler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.