Kur'an okumayı öğrenen öğrenciler mezun oldu

Kastamonu İl Müftülüğüne bağlı Hacı Kemal Pattabanoğlu Kur'an Kursunda Kur'an okumayı öğrenen öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Kastamonu İl Müftülüğüne bağlı Hacı Kemal Pattabanoğlu 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursunda Kur'an okumayı öğrenen 53 öğrenci için Ünal Düğün Salonunda yılsonu programı düzenlendi. 2018-2019 eğitim-öğretim programı çerçevesinde Kastamonu Hacı Kemal Pattabanoğlu 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursunda Kur'an okumayı öğrenen 53 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Programa İl Müftüsü Ahmet Süzen ile beraber öğrenci velileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gönüllerince eğlenen minik öğrencilerin okuduğu ilahi, sure ve Salavat-ı Şerifelerin ardından semazen gösterileri izleyenler tarafından ilgi ile takip edildi.

Minik öğrencilerle bir süre sohbet eden Kastamonu İl Müftüsü Ahmet Süzen, velilere hitaben yaptığı konuşmada 4-6 yaş grubu Kur'an Kursları hakkında bilgi verdi. Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan müfredat kapsamında uzman öğreticiler eşliğinde eğitimler verildiğini belirten Süzen, “Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı 4-6 yaş grubu Kur'an Kurslarında çocuklarımıza dua, şükür, sabır, sevgi, saygı, sorumluluk, doğruluk, dürüstlük, paylaşmak, adalet gibi kavramlar öğretiliyor. Çocukların kendilerine ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmesini hedefliyoruz. Amacımız vatana millete hayırlı pırıl pırıl nesiller yetiştirmek” dedi.

Program sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler de verildi.