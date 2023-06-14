Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarında denetim

Türkiye'nin önemle hayvan pazarları arasında gösterilen Kastamonu Canlı Hayvan Pazarında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri denetimde bulundu. Kastamonu Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından işletilen Kastamonu Canlı Hayvan Pazarında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Burak Eminoğlu ile teknik ekibi, hayvan hastalıkları denetiminde bulunarak ayrıca evrak kontrolü de yaptı.

Denetimlere Kastamonu Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bayram Pehlivan da katıldı. Kastamonu Canlı Hayvan Pazarında hastalık ve evrak kontrolünün ardından ekipler, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemeyi hedeflediklerini söyledi.