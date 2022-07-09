Kurban kesmeye giderken ATV'den düştü, hastanelik oldu

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kurban kesmeye giderken ATV'den düşen bir kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi Toprakçı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kurban kesmeye giden İbrahim Çelik (54), bindiği ATV'den seyir halindeyken düştü. Kazada Çelik yaralandı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Çelik, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.