Küre Dağları Milli Parkı, 23 ülkeden gelen ziyaretçilerini ağırladı

Doğal güzellikleriyle dünyanın dört bir yanından misafir ağırlayan Küre Dağları Milli Parkı, ‘Türk Dünyası Günleri' etkinlikleri çerçevesinde Moldova, Macaristan, Yakutistan, Belçika, Özbekistan, Kırgızistan ve İran gibi 23 ülkeden 150 kişiyi misafir etti.

Doğal güzellikleriyle dünyanın dört bir yanından misafir ağırlayan Küre Dağları Milli Parkı, bu kez ‘Türk Dünyası Günleri' etkinlikleri çerçevesinde 10. Bölge Müdürlüğü Küre Dağları Milli Park Müdürlüğünce Küre Dağları Milli Parkı'nda Moldova, Macaristan, Güney Kore Yakutistan, Belçika, Özbekistan, Kırgızistan ve İran gibi 23 ülkeden 150 kişiyi misafir etti.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağılayan Küre Dağları Milli Parkı, özellikle turizme kazandırıldıkları günden beri Azdavay Çatak Kanyonu Seyir Terası, Pınarbaşı Horma Kanyonu ve Ilıca Şelalesi ile büyük ilgi görüyor. 8 kilometre uzunluğunda, yan duvarları 400 ile 880 metreye kadar ulaşan Çatak Kanyonu, sarp kayalarında kartal, atmaca ve doğan gibi yırtıcı kuşların yanı sıra ayı, ceylan gibi yaban hayvanlarını da barındırmasıyla, yaban hayatına ilgi duyan ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde yer alan dünyanın en derin ikinci kanyonu olarak gösterilen Valla Kanyonu'ndan 3 kilometre uzunluğundaki ahşap platformla geçilen ve adeta doğal akvaryumu anımsatan Horma Kanyonu ve dünyanın en büyük dördüncü mağarası olarak bilinen Ilgarini Mağarası ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

12 kilometre uzaklıktaki ve doğa harikası olarak tanınan Ilıca Şelalesi ise, 15 metre yükseklikten dökülerek misafirlerine muhteşem bir seyir zevki yaşatıyor. Ilıca Şelalesi'nin suyunun döküldüğü yerde oluşan doğal havuzu ve havuzun çevresi, çeşitli bitki örtüsü ile kaplanmış egzotik görüntüsüyle her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.