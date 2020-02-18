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Küre ve Bozkurt'a yapılacak hastanelerin ihale tarihi belli oldu

Kastamonulu işadamı Murat Demir, Küre ve Bozkurt ilçelerine yapılması planlanan devlet hastanelerinin ihale tarihinin 12 Mart’ta yapılacağını açıkladı.

Kastamonulu işadamı Murat Demir, Küre ve Bozkurt ilçelerine yapılması planlanan devlet hastanelerinin ihale tarihinin 12 Mart'ta yapılacağını açıkladı.


AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili ve iş adamı Murat Demir, 12 Mart 2020 tarihinde Küre ve Bozkurt'a yapılacak hastanelerin ihalesinin yapılacağını belirterek, hayırlı olması temennisinde bulundu. Demir, sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Kastamonu'da Bozkurt ilçemiz ve Küre ilçelerimizin Devlet Hastanesi inşaat ihalesi tarihi belli olmuştur. Küre Devlet Hastanesinin ve Bozkurt Devlet Hastanesinin ihalesi aynı günde 12 Mart 2020 tarihinde yapılacaktır. Her iki ilçemize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Devletimiz var olsun. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanımız, Milletvekili arkadaşlarımız, İl Sağlık Müdürümüz ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

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