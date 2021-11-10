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Küre'nin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı

Kastamonu’nun Küre ilçesinin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Kastamonu'nun Küre ilçesinin yüksek kesimleri beyaza büründü.


Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava, Kastamonu'da da etkisini gösterdi. Küre ilçesinde vatandaşlar yılın ilk karı ile buluşmanın keyfini yaşadı. Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, sıcaklık da sıfırın altına düştü.


Kastamonu'nun Devrekani ilçesine bağlı Yaralıgöz mevkiinde de kar yağışı etkili oldu. Devrekani- Bozkurt yolunda araçlarıyla seyir eden vatandaşlar yolda durarak fotoğraf çekti. Vatandaşlar yılın karını fotoğraflayarak, sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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