Kurşun cebindeki telefona isabet etti, hayatı kurtuldu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan kavgada kavga ettiği şahsın silahla ateş ettiği vatandaş, kurşunun cebindeki cep telefonuna isabet etmesi ile yaralı kurtuldu.

Olay, dün Cide ilçesinde Şehirlerarası Otobüs Terminalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.K. ve M.K. isimli arkadaş arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine D.K., arkadaşı M.K.'ye yanında bulundurduğu silah ile ateş etti. Silahtan çıkan kurşun, M.K.'nin cebindeki telefona isabet etti. Yaralanan M.K., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan M.K., ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. M.K.'nin cebindeki cep telefonuna isabet eden kurşunun hızını kestiği ve vücuduna zarar vermediği öğrenildi.

Yaşanan olayın ardından Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince D.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.K., tutuklandı.