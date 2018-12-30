'Kurtlar ve Çakallar' isimli filmin ilk gösterimi Kastamonu'da gerçekleşti

Yönetmenliğini Bilgehan Karaca'nın yapmış olduğu 'Kurtlar ve Çakallar' filminin ilk gösterimi Kastamonu'da gerçekleşti. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kastamonu Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen filmin gösterisi, MHP'li vatandaşlardan tarafından büyük ilgi gördü.

1980'de yaşanan ihtilali ve ihtilal sonrasında 1990'larda yaşanan Ülkücü camia içerisinde gelişen olayları konu alan 'Kurtlar ve Çakallar' filminin ilk gösterimi Kastamonu'da gerçekleştirildi. MHP Kastamonu Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen filmin gösterimine Yönetmen Bilgehan Karaca, başrol oyuncuları Can Beslen, Hüseyin Çelikoğlu, MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, MHP Kastamonu Belediye Başkanı Dr. Galip Vidinlioğlu, MHP Merkez İlçe Teşkilat Başkanı Emre Şahin ile partililer katıldı.

Filmin yönetmeni Bilgehan Karaca, “Burada olmak bizim için gurur ve şeref. Kurtlar ve Çakallar 1980 ile 1990 yılları arasındaki bütün camianın başına gelen olayları, o dönemi anlatıyor. Elimizden geldiği kadar anlatmaya çalıştık en azından. Teşkilatımız ve gönüldaşlarımız sağolsunlar emeklerimiz karşılık buldu. Teveccüh görüyoruz. Bir hareketlilik başladı bu hareket çığ gibi de büyüyor. Filmin ana hikayesini aslında iki başrolümüzden dinleyelim. Onlar yaşadılar” dedi.

“Çocukluk hayalim bu ağabeylerimizi çok iyi oynadım”

Çocukluk hayali olan Ülkücü abilerinin hayatını canlandırdığını ifade eden başrol oyuncusu Can Beslen, “Organizasyon için tüm Kastamonu teşkilatına teşekkür ediyoruz. Film, 1980'den sonrası Ülkücü hareketin içeriden çıktıktan sonra boşluğa düşmüşlerin durumlarını anlatıyor. Mafya bozmalarıyla mücadelesini anlatıyor. Bu ilk defa anlatılan bir konu bizim için ben Tarsuslu Cengiz Özkan'ı oynadım filmde. Çok keyif alarak oynadım. Çok gurur duyarak oynadım. Hep soruyorlar söylüyorum. Amerikalı bir aktöre sorsak herhalde Süperman oynamak ister. Çünkü çocukluk kahramanı o benim çocukluk hayalim de bu ağabeylerimiz, çok iyi oynadım. Çok da gurur duydum” şeklinde konuştu.

Oyuncu Hüseyin Çelikoğlu ise “Ben de Selçuk karakterini oynadım. Bizim için de çok önemli tecrübeler Ülkücü abilerimizin hayatlarını anlatmak” ifadelerini kullandı.

Daha sonra partililer Kurtlar ve Çakallar filmini izledi. Program plaket takdiminin ardından sona erdi.