Kurtuluş Savaşı kahramanı Rahime Kaptan'ın ismi parkta yaşatılacak

Milli kurtuluş yıllarının kadın deniz kahramanlarından olan Kastamonulu Rahime Kaptan'ın ismi, Cide'de bir parka verildi.

Kurtuluş Savaşı yıllarında emperyalist güçlere karşı Karadeniz'in azgın sularında her türlü tehlikeye göğüs gererek Kırım ve İstanbul'dan kaçırılan cephanenin İnebolu Limanına taşınmasında büyük rol oynayan ve tarihe ismini altın harfler ile yazdıran Rahime Kaptan'ın ismi, Cide Liman içinde bulunan parka verildi.

Rahime Kaptan'ın isminin bir park ya da benzeri bir alana verilmesi için Cide Belediye Meclis üyeleri ortak önerge verdi. Haziran ayı olağan meclis toplantısında meclis gündemine sunulan önerge, Cide Belediye Meclisinde yer alan CHP, İYİ Parti ve AK Parti üyelerinin hepsinin oy birliğiyle kabul edilerek Rahime Kaptan'ın ismi Cide Liman içinde bulunan parka verildi.

“AK Parti grubundan teşekkür edildi”

Sunulan önergeye eksiksiz olarak destek veren CHP ve İYİ Parti Meclis Üyelerine AK Parti Meclis Üyesi ve Sözcüsü Güner Durası tarafından teşekkür edildi.

Durası, “Ülke olarak zor zamanlar geçirdiğimiz Kurtuluş Savaşlarında yaptığı kahramanlıklarıyla tarihe adını altın harflerle yazdıran Rahime Kaptan'ı rahmetle ve saygıyla yâd ediyoruz. Maalesef böyle bir kahramanımızı bırakın ülke geneli, ilçe halkımızın çoğunluğu dahi bilmemekte. Rahime Kaptan'a hak ettiği değeri vermek ve herkes tanısın diye sunduğumuz önergemize diğer meclis üyesi arkadaşlarımız eksiksiz destek verdi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Rahime Kaptan'ın herkes tarafından bilinmesini sağlamak için çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Cide Belediyesi tarafından kısa sürede parka Rahime Kaptan'ın ismi verilip, hayatını anlatan billboard yapılacağı öğrenildi.