Kuveytli turizmciler inceledi: Doğal güzellikleri ile mest eden Kastamonu Arap turistlerin uğrak noktası olacak

Türkiye'de doğa turizminde ilk akla gelen noktalardan biri olarak öne çıkan Kastamonu, Körfez ülkelerinden daha fazla turisti çekmek amacıyla Kuveyt merkezli seyahat acente ve tur operatörü temsilcilerini ağırlıyor.

Kastamonu Valiliği'nin koordinesinde Kastamonu Turizm ve Altyapı Hizmet Birliği (KASTAB), Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), THY Kastamonu Bölge Müdürlüğü, Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, yerel yönetimler ve özel sektör temsilcileri iş birliğinde düzenlenen Destinasyon Tanıştırma Programı çerçevesinde Kuveyt merkezli seyahat acente ve tur operatörleri Kastamonu'da ağırlanıyor. Batı Karadeniz Bölgesinde sahip olduğu birbirinden eşsiz doğal güzellikleri, yeşil doğası, yaylaları, kanyonları, vadileri, ormanları ve Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait tarihi eserleriyle Kastamonu, yeni dönemde turizmcileri en çok cezbeden turizm destinasyonlarından biri olarak gösteriliyor.

Kastamonu'nun eşsiz doğasıyla buluştular

Turizm tanıtım çalışmaları çerçevesinde Kastamonu'ya gelen Kuveyt merkezli seyahat acente ve tur operatörleri, Kastamonu'nun doğa temalı önemli turizm destinasyonlarını üç gün boyunca yerinde inceleme ve deneyimleme fırsatı buldu. Program çerçevesinde il merkezi ve ilçelerdeki turizm potansiyeli yüksek tesis ve doğal güzellikleri ziyaret eden heyet, ilk gün Kastamonu'nun Daday ilçesinde yer alan atlı doğal yaşam çiftliklerini gezerek kendi hedef kitlesine yönelik etkinlik ve aktiviteleri yerinde deneyimledi. Aynı gün Kastamonu'nun yöresel lezzetlerinden etli ekmeğin lezzetini yerinde tadan turizm temsilcileri, daha sonra Ilgaz Dağı Milli Parkı ve Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yer alan oteller ile kayak merkezinde incelemelerde bulundu. Ekip günü Ilgaz Dağı'nda özel bir firmaya ait otel ve devre mülklerde yaptığı gezi ile sona erdirdi.

"Kastamonu, Türkiye'nin gizli kalmış bir mücevheri diyebiliriz"

Kastamonu'daki ziyaretleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kuveytli turizmci Rajesh Venogopal, “Kastamonu turizmini incelemek üzere burada bulunuyoruz. Gördüğüm kadarıyla Kastamonu'yu üç kelimeyle tanımlamam gerekirse, güzel, sakin ve doğal bir şehir olarak tanımlarım. Şehre baktığımızda her yer yem yeşil. Doğaseverler için mükemmel bir yer. Kastamonu'yu bu özel şehri tüm müşterilerime anlatmak için sabırsızlanıyorum. Kastamonu, Türkiye'nin gizli kalmış bir mücevheri diyebiliriz aslında” dedi.

"Kastamonu turistlerin gelmesi gereken bir yer"

Kastamonu'nun turistlerin mutlaka gelmeleri gereken bir yer olduğunu ifade eden Al-Shammari de, “Bizler Kastamonu'ya yaptığımız bu ziyaretten çok mutlu olduk. Kastamonu turistlerin gelmesi gereken bir yer. Burası doğası ve havasıyla çok güzel bir yer. Şehir ayrıca yöresel gastronomisi ile de dikkat çekiyor. İki ülke arasındaki turizmin gelişmesine yönelik bizler de Kuveyt'te çalışmalar yapıyoruz. Özellikle bu bölge ile turizmin geliştirilmesi öncelikli hedefimiz. İnşallah başarılı oluruz” diye konuştu.

Körfez ülkelerinden Kastamonu'ya turlar düzenlenecek

Kuveytli turizm temsilcileri, üç günlük program çerçevisinde Kastamonu'nun turizm potansiyeli yüksek tüm doğal güzelliklerinin yanı sıra, tarihi ve turizm tesislerinde inceleme ve ziyaretlerini tamamladıktan sonra ülkelerine geri dönecek. Program çerçevesinde ileri dönemlerde Kastamonu'ya, özellikle Kuveyt ve Bahreyn başta olmak üzere Körfez ülkelerinden paket turların düzenlenmesi hedefleniyor.