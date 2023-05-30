İhlas Haber Ajansı

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Kuvvetli sağanak sele sebep oldu, köy yolu ve köprü yıkıldı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sebebiyle bir köprü yıkılırken ve bir köy yolu da çöktü.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sebebiyle bir köprü yıkılırken ve bir köy yolu da çöktü.


Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde etkili olan dolu ve kuvvetli sağanak yağışın ardından, Akçakese köyü grup yolunda hasar meydana geldi. Akçakese Köyü Karapınar Mahallesi'ne ulaşımın sağlandığı köprü yıkılırken, Masatlar köyü Çilpici Mahallesi'ne ulaşımın sağlandığı yol ise çöktü. Köprü ve yolun yıkılması sebebiyle mahallelere ulaşım kapandı.


Yıkılan köprü ve yolda incelemelerde bulunan Taşköprü Kaymakamı Bekir Özen, sel suları sebebiyle zarar gören köprünün ve yolun ulaşıma açılabilmesi için çalışmaların başlatıldığını kaydetti.

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