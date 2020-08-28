Kuyumcu soygunu güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Soygun girişiminde kuyumcu çalışanlarının silahlı soyguncunun üzerine atlama anları kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da cuma vakti şehrin işlek caddelerinden bir tanesi olan Belediye Caddesi'nde silahlı soygun yaşandı. Yaşanan silahlı soygunda iş yeri sahibi Elif Pehlivan ağır yaralandı. Silahlı soyguncu, ardından kaçarak kayıplara karıştı. Soygun anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde silahlı soyguncunun kuyumcuya girerek kapıyı kapattığı görülüyor. Ardından altınların olduğu bölüme yönelen silahlı soyguncu, altınları yanında getirdiği torbaya koyarken iş yeri sahibi Elif Pehlivan, bu durumu fırsat bilip dışarı kaçıyor. Elif Pehlivan, dışarıya çıkarak yardım isterken, içerideki diğer çalışan da bu sırada silahlı soyguncunun üzerine atlayarak durdurmaya çalışıyor. Silahlı soyguncu, vitrinde askıda bulunan bilezikleri alarak elindeki torbaya koyuyor ve rastgele ateş etmeye başlıyor. Son olarak kaçmaya çalışan silahlı soyguncu, iş yeri sahibi Elif Pehlivan'ı da vurarak ağır yaralıyor.

Kayıplara karışan silahlı soyguncu, polis ekiplerince her yerde aranırken, ameliyata alınan Elif Pehlivan'ın ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.