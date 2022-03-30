KUZKA, ahşap oyuncak yatırımı için 15 firma ile görüşme yaptı

Orman ürünleri ve ahşap geleneği ile öne çıkan Kastamonu'ya ahşap oyuncak sektörünün kazandırılması amacıyla 15 firma ile görüşen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı girişimlerini sürdürüyor.

Kastamonu'ya ahşap oyuncak yatırımlarını çekmek isteyen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), ilk aşamada çalışmalarını tamamladığı Kastamonu İli Ahşap Oyuncak Üretim Tesisi Ön Fizibilite Raporu'nu yayımladı. Raporun yayımlanmasıyla sektöre yönelik yatırım promosyon çalışmalarına başlayan KUZKA, dördüncüsü düzenlenen İstanbul Oyuncak Fuarı'na katılan oyuncak sektörünün önemli üretici firmalarıyla bir araya geldi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kastamonu Yatırım Destek Ofisi tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, fuara katılan 3'ü kamu kurumu olmak üzere ahşap oyuncak sektöründe faaliyet gösteren toplam 15 firma temsilcisi ile görüşüldü.

Kastamonu ahşap oyuncak sektörü için önemli yatırım fırsatları sunuyor

Fuarda gerçekleştirdikleri yatırım promosyon ziyaretleri hakkında bilgiler aktaran Kastamonu Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Özgür Yücel Yakar, ahşap oyuncak sektöründen 15 firma temsilcisi ile yaptıkları ikili görüşmelerde, Kastamonu'nun yatırım fırsatları ve yatırımların finansmanına yönelik devlet destek ve teşvikleri ile ön fizibilite konularında yatırıma teşvik edici bilgiler paylaştıklarını söyledi.

Yakar, “Bölge'de sahip olduğu orman varlığı ile ormancılık ürünleri ve ahşap sektöründe önemli bir yere sahip olan Kastamonu, ahşap oyuncak sektörü için önemli yatırım fırsatları sunuyor. Kastamonu'nun yüzyılları aşan ahşap geleneği, hammadde, yetişmiş eleman imkanları ve bu alanda çalışan işletmelerin varlığı yatırımlara uygun ortam sağlamaktadır. Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ahşap oyuncak konusunda Türkiye'de pilot uygulama okulu olarak seçilmiştir. Okulda öğrenim gören gençlerimiz bu yönde eğitilmektedirler. Bu da şehirde yapılacak ahşap oyuncak yatırımında yetişmiş eleman sorununun yaşanmayacağını göstermektedir. Ayrıca şehirde bu alanda çalışan ahşap işleme atölyelerimiz bulunmaktadır. Bu avantajları göz önüne aldığımızda, yatırımcılar oyuncak sektörü tedarik zinciri içerisinde yer alan ürünlerinin Kastamonu'dan temini ve Kastamonu'da üretimi imkanlarını değerlendirebilirler. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı olarak amacımız şehrimizin bu önemli potansiyelinin ekonomiye kazandırılmasını sağlamaktır. Hazırladığımız Kastamonu İli Ahşap Oyuncak Üretim Tesisi Ön Fizibilite Raporu ile de şehrin yatırım avantajlarını ortaya çıkardığımızı düşünüyoruz. Raporumuz ajans kurumsal web sitemiz olan 'kuzka.gov.tr'de ve yatırımadestek.gov.tr adreslerinde yatırımcılarımızın hizmetine sunulmuştur” dedi.