KUZKA özel sektöre 1 milyon 500 bin liralık destek sağlayacak

Program çerçevesinde KUZKA tarafından özel sektöre 1 milyon 500 bin liralık destek sağlanacak.

2023 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek (YD_TD) Programı çerçevesinde Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerine sağlanacak destek ile kaynak, hammadde ve işgücü verimliliğinin arttırılması ve işletmelerin üretim, pazarlama ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) teknik destek programına proje başvurusu yapmak isteyen özel sektör kuruluşları programın ilan edildiği tarihten itibaren 31 Ağustos'a kadar projelerini ajansa sunabilecek. Teknik destek programı Ocak-Şubat, Mart-Nisan, Mayıs-Haziran ve Temmuz-Ağustos olmak üzere dört dönem şeklinde uygulanacak. Bu süreçte özel işletmeler, kaynak, hammadde ve işgücü verimliliğinin artırılması ve işletmelerin üretim, pazarlama ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi alanlarında danışmanlık desteği almak üzere proje başvurusu yapabilecekler.

TR82 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı ile 2019-2023 Kurumsal Stratejik Planı amaç ve öncelikleri doğrultusunda Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen 2023 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek (YD_TD) Programı'na 2023 yılı bütçesinden toplamda 1 milyon 500 bin lira kaynak sağlanacak.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'na proje başvurusunda bulunmak isteyen potansiyel başvuru sahiplerinin proje başvurularını Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden ilk dönem için 28 Şubat tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.