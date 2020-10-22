İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

KUZKA Yönetim Kurulu Sinop'ta toplandı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2020 Yılı Ekim Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Sinop’ta gerçekleştirildi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2020 Yılı Ekim Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Sinop'ta gerçekleştirildi.


Sinop'ta yönetim kurulu toplantısı için bir araya gelen üyeler, öncesinde Sinop Valiliğinde ajans faaliyetlerine ilişkin gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına katıldı. Toplantıda üyelere KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, ajans tarafından Sinop'ta yürütülen projeler ile faaliyetlere ilişkin bir bilgilendirme sunumu yaptı. Yönetim kurulu üyeleri, bilgilendirme toplantısının ardından Sinop Üniversitesi Uygulama Oteli'nde, Çankırı Valisi ve Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Ayaz başkanlığında gerçekleştirilen Ekim Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Kastamonu Valisi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avni Çakır, yönetim kurulu üyeleri Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Kastamonu İl Genel Meclis Başkanı Güray Parçal, Sinop İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, Kastamonu TSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Çankırı TSO Başkanı Hayrettin Çelikten, Sinop TSO Başkanı Salim Akbaş ve KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ile ilgili personel yer aldı.


Yönetimi kurulu toplantısı KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç'in, ajans faaliyetlerine ilişkin gerçekleştirdiği bilgilendirme sunumunun ardından, 2021 yılı çalışma programı ve bütçe hazırlıkları ile uygulama aşamasındaki programlara ilişkin gündem maddelerinin üyeler tarafından görüşülüp, karara bağlanmasıyla sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.