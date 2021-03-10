KUZKA'dan öğrencilere ulusal yarışma desteği

“Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı” kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), TR82 Bölgesi Lise ve Üniversitelerindeki proje ekiplerinde yer alan öğrenci ve öğretmenlere, ulusal çaptaki teknoloji yarışmalarında ihtiyaç duyabilecekleri destekler ile uygun bulunanların desteklenebilmesi için “Yarışma Katılımları 2021 Ajans Destek Talep Formu” hazırladı.

Yarışmalara ilişkin destek talepleri toplanacak

Hazırlanan talep formuyla KUZKA, Bölgedeki lise ve üniversitelerin ulusal çaptaki teknoloji, inovasyon, girişimcilik veya mesleki eğitim özel alanları ile ilgili yarışmalara başvuran veya başvurmayı planlayan takımların düzenlenecek yarışmalarda Bölgemizi daha iyi temsil edebilmeleri için destek taleplerini toplayacak. Toplanan talepler arasında yapılacak değerlendirme sonrasında ise uygun bulunan başvurular KUZKA tarafından desteklenecek.

KUZKA, söz konusu çalışmayla TR82 Bölgesi öğrenci ve öğretmenlerin, bilgi ve tecrübelerinin, meslekleriyle ilgili motivasyonlarının ve yarışma deneyimlerinin artırılmasının yanı sıra okullardaki üretim potansiyelinin tanıtılması ve özellikle meslek okullarının dinamizmine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Uygun başvurulara destek sağlanacak

Yarışmalara yönelik KUZKA tarafından sunulacak desteklerden faydalanabilmek için öncelikli olarak https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLde-_oXy5VAQzHh_22QadYt-ne25vrnI0GJgD2H2VuRE6iw/viewform adresinde bulunan destek talep formunun 16 Mart 2021 tarihine kadar ulusal yarışmalara katılmak isteyen takımların danışman öğretmenleri tarafından doldurulması gerekiyor. Formun doldurulmasına müteakip 10 iş günü içerisinde de destek almaya hak kazanan takımlar ve okulları ajans web sitesinden (www.kuzka.gov.tr) duyurulacak.