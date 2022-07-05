“ Language Tree” Projesinin tanıtımı yapılacak

Kastamonu Üniversitesi koordinatörlüğünde, Erasmus+ Gençlik Programı (K220) çerçevesindeki “Language Tree” projesinin ilk tanıtım toplantısı 6 Temmuz'da yapılacak.

Kastamonu Üniversitesi koordinatörlüğünde sürdürülecek olan Erasmus+ Gençlik Programı (K220) çerçevesinde “Language Tree” projesinin ilk tanıtım toplantısı, 6 Temmuz'da saat 20.00'da çevrim içi ortamda gerçekleştirilecek. Yunus Emre Enstitüsü Eğitim Dairesi Başkanı Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu'nun moderatörlüğünü yapacağı tanıtım toplantısında “Language Tree” projesiyle Türkçenin yabancı/ikinci dil olarak öğretimi alanında konuşma becerisi özelinde genç göçmenler ve genç iki dilliler için ihtiyaç analizi ortaya konacak, konuşma becerisi ile ilgili müfredat çalışması yapılacak ve konuşma becerisi ile ilgili WEB uygulaması kullanıma sunulacak.

Türkiye'den Sakarya Üniversitesi ve YADOT Eğitim Derneği, Almanya'dan Ruhr Öğretmenler Derneği, Belçika'dan Türk Dili Enstitüsü Uyum-Araştırma Merkezi, İtalya'dan Sapienza Üniversitesi proje ortağı olarak yer alıyor. Proje sonunda kullanıma sunulacak WEB uygulamasında “A1” düzeyinde öğrenicinin temel ihtiyaçlarını giderecek temalara bağlı olarak oluşturulan diyaloglarla Türkçe konuşma becerisinin geliştirilmesi hedefleniyor.

3 farklı modülde hazırlanacak Dil Ağacı'nda öğrenicilerin ilk olarak hem görsel hem yazılı ipuçlarıyla cümle yapılarını fark etmesi, kelime ve cümleleri doğru telaffuz etmesi ve böylece diyalog geliştirmesi, İkinci modülde sadece görsel ipuçlarıyla öğrenicinin kendi cümlelerini oluşturarak diyalogu devam ettirmesi, üçüncü modülde ise görsel ve yazılı ipuçları olmaksızın sistem tarafından sesli olarak sunulan sorulara öğrenicinin cevaplar vermesi ve diyaloğu sürdürmesi istenecek.

Üç modülü de başarıyla geçen öğrenici bir sonraki temaya geçerek konuşma pratiklerine devam edecek. Sistem başarılı olamayan öğreniciyi başa döndürecek ve tekrarlar aracılığıyla konuşma becerisini geliştirmesini sağlayacak. Proje çerçevesindeki iki uluslararası sempozyum (Belçika ve Türkiye) ve bir de öğrenme, öğretme ve eğitim faaliyeti (Almanya) düzenlenecek.

“Language Tree” projesi disiplinlerarası bir yaklaşımla geliştirilecek. Bu bağlamda projede dil öğretimi, dilbilim, yazılım, sosyoloji, edebiyat ve görsel tasarım alanlarından uzmanlar 24 ay boyunca bir arada çalışacak. Farklı alanlardan uzmanların uluslararası bir projede bir arada çalışacak olmasının kurumların stratejik ortaklık becerilerini önemli ölçüde geliştireceği bekleniyor.