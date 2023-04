Levent Eriş: "Kastamonu'ya tekrar şampiyonluk ambiyansını yaşatmak istiyoruz"

GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Levent Eriş, takımla ilgili hedefler hakkında yaptığı açıklamada, "Hedefimiz ve hayalimiz, önümüzdeki seneye bu takımı en iyi şekilde hazırlayıp, şampiyonluğa oynamak. Kastamonu'ya tekrar şampiyonluk ambiyansını yaşatmak isteriz" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor'da Teknik Direktör Levent Eriş, İsmail Dikmenli Dinlenme Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında geçen hafta oynanan Vanspor maçı ve bu hafta sonu oynanacak İskenderunspor karşılaşmasını değerlendirdi. Takımının Vanspor karşısındaki oyunundan ve performansından memnun olduğunu belirten Eriş, iyi mücadele eden bir takım olma yolunda ilerleme kaydettiklerini söyledi.

Van taraftarı ve camiasına teşekkür eden Levent Eriş, "Maçın öncesinde bizi çok iyi ağırlayan, ambiyansı müthiş, taraftarın stadı tıklım tıklım doldurduğu, Vanspor'un iyi performansı ve bizim takımımızda olan eksikleri üst üste koyduğumuzda zorlu bir maç olacağı aşikardı. Hiçbir zaman hiçbir maça farklı bir düşünceyle çıkmak gibi bir durumumuz söz konusu değil. Biz Kastamonuspor olarak her müsabakada en iyi futbolumuzu ortaya koymak için bir çaba sarf etme içine girdik. Bizim bir hedefimiz var, hedefsiz insanlar olmamalı. Hedefimiz ve hayalimiz, önümüzdeki seneye bu takımı en iyi şekilde hazırlayıp, şampiyonluğa oynamak. Kastamonu'ya tekrar şampiyonluk ambiyansını yaşatmak isteriz. O yüzden de önümüzdeki senenin planlarını yaparken tekrar o tribünlerin dolu olmasını canı gönülden istiyoruz. Teknik olarak baktığımızda oyunun hemen hemen tamamında hakimi bizdik. Topa sahip olma oranımızda, pozisyon bulma sayımızda rakipten çok yüksekti. Sakin ve sabırlı oyunu oynamamız ve bu oyunu oynamamız ve bu konuda da her geçen hafta üzerine bir şeyler ilave ederek gitmemiz olumlu şeylerdi. Takım birlikteliğini sahaya iyi yansıtan bir takım olduğumuzu düşünüyorum yavaş yavaş. Eksikler olacaktır, bu eksiklerin arkasına sığınmak bizim lügatımızda olmayan şeylerdir. Bu anlamda da görev verdiğimiz arkadaşlar görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştılar. Kazanmayı çok istemiştik. Hedefimiz var derken oyuncu grubumuzun hep yükselerek gitmesini ve bu şehre de inancını geri getirmesini istediğimizdendir. Yoksa kimin şampiyonluğa oynadığı kimin küme düşmeye oynadığı bizi hiç ilgilendirmiyor. Oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

"Kamuoyuna Kastamonuspor olarak 'Geliyoruz' diye mesaj vermeye çalışıyoruz"

Hafta sonu oynanacak İskenderunspor karşılaşmasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Levent Eriş, "Önümüzde bir İskenderunspor maçı var. Asrın felaketini yaşamış bir ülke olarak, bu ülkede de felaketi yaşamış ilçelerimizden olan İskenderunspor'u da gerçekten lige devam ederek, acılarını gömerek devam etmeye çalışıyorlar. Zor bir maç olacak, ellerinde iyi bir kadro var ama biz artık iyi bir takım olmaya başladık. İskenderunspor takımının şampiyonluğa oynaması elbette ki onlar için büyük önem taşıyor olabilir ama bizim için önem arz eden bir müsabaka. Çünkü biz kamuoyuna Kastamonuspor olarak 'Geliyoruz' diye mesaj vermeye çalışıyoruz. Seyircilerimiz biliyorum ki her iki takımı da bağırlarına basacaklar. Bu konuda hiçbir endişem yok. Biz ülkeye her maçımızla ilgili ses getirmek istiyoruz, her maçımızla ilgili vitrin yapmak istiyoruz. Bu konuda çocuklarımız da başarmaya çalışıyor. Eminim ki çok daha güzel günler bizleri bekliyor. İskenderun maçı da hak edenin kazandığı bir müsabaka olsun ama biz hak edeceğimizi de bildiğimiz için kazanan taraf biz olmak istiyoruz. Seyredenlere zevk vermek istiyoruz, sonuç ne olur bunu da oradaki atmosfer belirleyecek. Lig çok daha uzun bir maraton. Şampiyonluğa ve play-offa ortak olan 8-9 takım var. Biz bu ligde kimin nerede olduğu ile ilgilenmeden yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

"Rol modeli olacak arkadaşlarımın hepsi diğer arkadaşları peşinden sürüklemeli"

Takımda son haftaların formda isimlerine değinen Eriş, "Ergin Keleş'i anlatmaya gerek duymuyorum. Çünkü sezon başından bu yana takıma en büyük katkıyı veren oyuncuların başında geliyor. Tecrübesi, yaşı hiç önemsemeden son derece başarılı bir mücadele içerisinde. Takım için iyi bir rol modeli. Tecrübeli anlamında değerlendirdiğimiz ve iyi oynamaya devam ediyor. Sezon sonuna kadar daha çok golü olacağına inanıyorum. Bu hafta, geldiğimden beri, belki de sezonun en iyi performanslarından birini Abdülaziz Solmaz ortaya koydu. Bu konuda tebrik ediyorum. Takım kaptanı böyle rol modeli olmalı, bu şekilde mücadele etmeli. Benim rol modeli olacak arkadaşlarımın hepsi diğer arkadaşları peşinden sürüklemeli. Yiğit Ali, yolun benimle birlikte çok başında. Bizim olmazsa olmazlarımız haline dönecek. Oyuncu bazında bu liglerdeki tanıdığım en yetenekli oyunculardan bir tanesi gibi gözüküyor. O yüzden de çok çalışması gerekecek" ifadelerini kullandı.

"Gidişatın güzel olduğunu görmek bizi umutlandırıyor"

Alt takımdan gelen çok yetenekli oyuncuların olduğunu vurgulayan Levent Eriş, "14 Nisan'da onların da sözleşmelerini yapacağız. 14 Nisan'dan önce altyapı oyuncularımızdan hiçbirine sözleşme yapamıyoruz. 6 ayı doldurması gerektiği için. 14 Nisan'dan sonra da bu takımın içinde görecekleri genç oyuncular var. İnanıyorum ki çok daha iyi duruma gelecekler. Bu ligin içinde olmazsa olmazı korakor mücadelenin birer ferdi olacaklar. Olmazsa bizimle birlikte şampiyonluğa gidecek takımın içerisinde yer almayacaklar. Bu konuda katı kararları olan ve bütün alınacak kararların hepsini tek başıma almaya ve göğüslemeye hazırım. Bu konuda doğru olanlarda var, yanlış olanlarda var biz yanlışları çok daha aza indirerek önümüzdeki sene de şampiyon olacak takımın grubunu kurmaya çalışıyoruz. Bu konuda da gidişatın güzel olduğunu görmek bizi umutlandırıyor" şeklinde konuştu.