LGS ilçe 1 ve 2'ncisi Tosya Mehmet Akif Ersoy İHO'dan

Tosya ilçesinde LGS ilçe 1 ve 2'ncisi İmam Hatip Ortaokulu'ndan çıktı.

Fen Liseleri ve diğer liselere gitmek isteyen 8'nci sınıf öğrencilerinin heyecanla beklediği LGS sonuçları 30 Haziran 2021 günü açıklandı. Sınavda başarılı öğrenciler büyük mutluluk yaşarken eğitim veren okullarda derece yapan öğrencilerini ödüllendirdi. Açıklanan sonuçların ardından Tosya'da LGS birinci ve ikincisinin Tosya Mehmet Akif Ersoy Tosya İmam Hatip Ortaokulu'ndan çıktı. Okul Aile Birliği ilçe 1'ncisi olan Ali Eren Şırka ve ilçe 2'ncisi olan Fatma Sena Kapancı'yı başarılarından dolayı tebrik ederek ödüllendirdi.

Aileleri ile birlikte okul idaresini ziyaret eden öğrencilere ödülleri Okul Aile Birliği Başkanı Süreyya Yağmur tarafından verildi. Okul idareci ve öğretmenlerine teşekkür eden Yağmur, çocukları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Okul Müdürü Adil Öztürk ise başta öğrenciler olmak üzere, başarıda imzası olan öğretmenler ve velileri tebrik etti.

Tosya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri akademik liselere hazırlarken aynı zamanda hafızlık projesi ile de okul bünyesinde hafız yetiştiriyor.