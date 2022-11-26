Lise öğrencileri Türkiye'de ilk olan girişimcilik programı ile proje geliştiriyor

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı işbirliğinde Türkiye'de ilk kez lise

öğrencilerine yönelik düzenlenen Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu ile öğrenciler iş fikirlerini projeye dönüştürüyor. Lise öğrencilerinin burada geliştirdiği iş fikirlerinden yatırıma değer bulunanlar ise iş adamları ya da yatırımcılar tarafından hayata geçiriliyor.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 10 ilin İl Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliğinde düzenlenen Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu devam ediyor. Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu'na Kastamonu başta olmak üzere Çankırı, Sinop, Zonguldak, Karabük, Bartın, Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat illerinden 132 öğrenci ve öğretmenin yer aldığı 22 takım katılıyor. Ayrıca programda takımlara TR81, TR82 ve TR83 bölgelerinden toplam 19 mentor, iş fikri geliştirme çalışmalarında rehberlik ediyor.

Program çerçevesinde yarışmalara katılan 22 takımın 21 Kasım'da başlayan temel girişimcilik eğitimleri 24 Kasım'da tamamlandı. Çevrimiçi ortamda düzenlenen eğitimlerde öğrencilere “Girişimcilik Temel Kavramlar”, “Projeci Düşünme Eğitimi (Temel Proje Döngüsü Bilgileri)”, “Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi”, “İş Modeli Kanvası”, “Sürdürülebilir Bütçe Yönetimi Eğitimi (Muhasebe ve Finans)”, “Takım Çalışması”, “Zaman Yönetimi” ve “Etkili İletişim ve Sunum Teknikleri” konularında bilgiler verildi. Eğitimlerin ardından Kastamonu'da Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın ev sahipliğinde 28 Kasım'a kadar sürecek Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu çerçevesinde takımlar, atölye çalışmaları gerçekleştirerek hayat ettikleri iş fikirleri hazırlayacak. Öğrenciler tarafından oluşturulacak iş fikirlerinin sürdürülebilirlik, bütçe (gelir/gider) analizleri, etkili sunum hazırlama teknikleri, sunum hazırlıkları ve son kontrolleri yapılarak etkinliğin son gününde jüriye sunulacak. Sunumların tamamlanmasının ardından jüri tarafından projelerin değerlendirmesi yapılacak. Değerlendirmeler sonrasında program çerçevesinde derece almaya hak kazanan projeler ilan edilecek. Programda derece almaya hak kazanan takımlara ödülleri takdim edilecek.

“Vocathlon, lise öğrencilerine yönelik Türkiye'de ilk ve tek program”

Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu'nun mesleki ve teknik eğitim gören liselerde öğrencilere yönelik düzenlenen Türkiye'de ilk ve tek program olma özelliğini taşıdığını söyleyen KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, “Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu'nun bu yıl dördüncüsünü düzenliyoruz. İlk olarak 2019 yılında Kastamonu'da 5 takım ile başladık. Geldiğimiz noktada 10 ilden toplam 22 takımla 110 öğrenci ve 22 öğretmenin katılım sağladığı bir etkinlik haline geldi. Önümüzdeki yıllarda bu programı yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu, mesleki ve teknik eğitim gören liselerde öğrencilere yönelik düzenlenen Türkiye'de ilk ve tek program olma özelliğini taşıyor. Buradaki amacımız mesleki ve teknikteki öğrencilerimizin girişimcilik konusunda farkındalığını arttırmak ve gelecekte onlara birer girişimci olabilmeleri noktasında yol göstermektir. Takımlar halinde katılım sağlanıyor. Her takımımız 1 öğretmen ve 5 öğrenciden oluşuyor. Programda mentörlerimiz var. Bu mentörlerimiz de daha öncesinden girişim deneyimi olan öğrencilerimizden oluşuyor. Takımlarımıza da bu mentörler yol göstericilik, rehberlik yapıyor. Daha önceki programlarımızda çok fazla proje geliştirildi. Bu projelerden bir kısmının patent gibi fikri haklarını koruyacak şekilde desteklenmelerini sağladık. Programımızı da dışarıdan takip eden ve gören bizlerle irtibata geçen takımlarımızın iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen iş insanları ya da yatırımcılar ya da çeşitli kişiler de oluyor. Bizlerde bu kişileri takımlarımızla eşleştirme yapıyoruz. Yine kazanan takımlarımızı ulusal düzeydeki önemli teknoloji merkezlerine götürüyoruz. Oralarda bir deneyim elde etmelerini sağlıyoruz. Takımlarımızı geliştirmek adına da bu tür çalışmalarla bir nevi ödüllendirmiş oluyoruz. Bu yıl ki programımızı Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı organizasyonunda gerçekleştirdik. Bu bölgelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüklerimizde bizlerle işbirliği içerisinde bu programa katılım sağlıyorlar. Program çerçevesinde çocuklarımız girişimcilik ile alakalı eğitimlerini tamamlayarak buraya geldiler. Burada da iki gün boyunca atölye çalışmaları yapacaklar. Bir iş fikri oluşturup bunu nasıl bir girişimciliğe dönüştürebilir, bu süreçte hangi adımları atmaları gerekiyor ve bu fikri tasarlarken nelere dikkat etmeleri gerekiyor bunları öğrenecekleri bir program olacak. Diğer taraftan aslında bir yarışma programı da diyebiliriz. Pazar günü de her takım iş fikrini jüriye sunacak ve dereceye giren takımları açıklayacağız” dedi.

“Vocathlon ile hayal ettiklerimize nereden başlayacağımızı öğreniyoruz”

Sinop Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Anadolu Lisesi öğrencisi Nisa Kardelen Durmaz ise, “Vocathlon'a aklımızda olan projeyi geliştirip nasıl bir yoldan gideceğimizi öğrenip bir proje geliştirmek için geldik. Açıkçası bir proje nasıl üretiliyor. Vocathlon, bize bunu öğretiyor ve kazandırıyor. Nereden başlayacağımızı bizlere öğretiyor. Bizlere en azından nereden başlayacağımızı gösteriyor. Bizler, 'Bırakın Gelsin' takımı olarak atık maddelerden geri dönüşüm yapıp çevreye katkıda bulunacak projeler üzerinde çalışıyoruz. Bu sayede belli başlı plastik maddelerin geri dönüşümünü sağlayarak ekonomiye de katkıda bulunmak istiyoruz. Böylelikle hem çevreyi korumuş olacağız hem de topluma destek sağlayan bir proje hazırlamış olacağız” diye konuştu.

“İlimizde yaşadığımız bir olay sebebiyle öğrencilerin psikolojik durumunu gösteren bir proje hazırlıyoruz”

Karabük Endüstri Meslek Lisesi'nden Kastamonu'ya gelen Abdullah Elieyi, “Projemizin adı 'Haberin Olsun'. Projemize ekip olarak arkadaşlarımızla oturduğumuzda aklımıza gelen bir fikirle başladık. Bazı öğrencilerin derslerini aksatarak ders verimliliğini düşürdüklerini gördük. Bizler de yoklama süresini nasıl azaltabiliriz, bir de geçtiğimiz yıl ilimizde yaşanan bir olay oldu. İlimizde üzücü bir olay oldu, iki öğrenciyle ilgili. Sonra bizler bu fikri tozlu raflara kaldırmıştık ama Vocathlon ile tanışınca tekrar hayata geçirmeyi düşündük. Ardından Vocathlon aracılığıyla buraya geldik. Burada geniş çaplı bir analize başladık. Öğrencilerin en çok nerede vakit geçirdikleri veya nerelerde gezdikleri, nerede nabız tuttukları gibi verileri alıp uyku, stres, nefes alma, kalp atışı gibi verilerle birleştirerek rehberlik servislerine gönderilecek. Bu sayede öğrenciye psikolojik olarak bir danışmanlık hizmeti de vermiş olacağız” şeklinde konuştu.

Vocathlon ile Kastamonu'da tasarım basamaklarını öğrendiğini de belirten Elieyi, şöyle konuştu:

“Nasıl analiz yapabileceğimizi, projemizi daha çok nasıl geliştirebileceğimizi ve sunum yapma tekniklerini öğrendim. Bunun yanında takım olarak çalışmayı ve fikirlerin analiz edilmesi hakkında bilgi edindim.”

“Vocathlon, öğrencileri bir nevi gerçek hayata hazırlıyor”

Vocathlon'un öğrencileri bir nevi gerçek hayata hazırladığını söyleyen Kastamonu Üniversitesi Havacılık Yönetimi 1. sınıf öğrencisi Şükrü Mutlu, “Mesleki Girişim Maratonu'na 2019 ve 2020 yıllarında öğrenci olarak katıldım. Bu yılda mentör olarak katılmak nasip oldu. Vocathlon, öğrencileri bir nevi gerçek hayata hazırlıyor. Gerçek hayatta yetkinlik kazanmamızı sağlıyor. Ben bunu deneyimleyerek gördüm ve şu andaki üniversite hayatımda cidden çok faydasını da görüyorum. Kendimi 1-0 önde başlamış gibi hissediyorum. Bizlere bu projenin çok fazla yararının olduğunu düşünüyorum. Ben, burada girişimcinin ne demek olduğunu öğrendim. Sosyalleşmeyi öğrendim. Bu konular hakkında çok daha fazla bilgim oldu. Bu sayede yetkinliklerim arttı. Ben şu anda bir sunum yaparken veyahut başka insanlarla konuşurken gayet doğal ve rahat bir şekilde konuşuyorum. Burada hayata 1-0 önde başladığımı hissediyorum. Bu yüzden bu programın hayatıma çok fayda sağladığını düşünüyorum. Şu anda eğitim gören öğrencilerin bu programı hayata hazırlanmaları için bir fırsat olarak görmelerini isterim” dedi.

Öğrencilerin hazırladıkları iş fikirlerinin yarın jüriye sunmasıyla sona erecek olan etkinlik, Kastamonu'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Kampı Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.