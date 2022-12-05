Lise öğrencilerinin ürettiği biyoplastik 'Beyaz Kıta'da test edilecek

Kastamonu Üniversitesi'nin düzenlediği söyleşide konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Antalya'da 3 lise öğrencisi tarafından meşe palamudundan üretilen biyoplastiğin Antartika'da test edileceğini söyledi.

Kastamonu Üniversitesi tarafından öğrencilere yönelik düzenlenen “Bilim ve Teknoloji Odaklı Ekosistemimizi Gençlerimizle Birlikte Gerçekleştiriyoruz”, akademisyenlere yönelik “Ar-Ge ve Yenilik Ekosistemimizde Durum Değerlendirmesi, TÜBİTAK Odaklı Gelişmeler” konulu konferanslar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Konferansta hem öğrencilerin hem akademisyenlerin sorularını yanıtlayan Mandal, konferansın ardından Kastamonu Teknokent binasını gezdi. Buradaki firmalardan yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler alan Mandal daha sonra açıklamalarda bulundu.

"Kastamonu Üniversitesi'nin orman ve tabiat turizmi alanındaki ihtisaslaşmasını kıymetli buluyoruz”

Kastamonu Üniversitesi'nin önemli çalışmalara imza attığını söyleyen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, “Kastamonu Üniversitesi açısından bakıldığında 2006 yılında kurulmuş bir üniversitemiz. 207 tane Türkiye'de üniversitemiz bulunuyor. Her birinin kendisine göre ön plana çıktığı bir konu var. Ama bu üniversitemizin şu anda ön plana getirdiği konu, ormancılık ve tabiat turizmi üzerine. Gerçekten çok çok kıymetli bir konu. Kıymetli olmasının sebebi ise özellikle bütün dünyanın gündemi olan, yani Türkiye'nin de, bütün dünyanın da gündeminde olan iklim değişikliği, bununla baş edebilme, iklim değişikliğiyle biyoçeşitlilik, buna bağlı olarak ülkelerin politikaları, firmaların geleceği, insanlığın geleceğini konuşuyoruz. O yüzden Kastamonu Üniversitemizin bu misyon ile bulunduğu bölge yani coğrafyası çok kıymetli" dedi.

“Kutuplardaki her bir derece değişiklik bizim geleceğimizi belirliyor”

Kutuplardaki ısınmanın insanlığın geleceğini belirlediğine dikkat çeken Mandal, “Biz geçmişte kutuplar dediğimiz zaman ‘Kutupların bizimle ne alakası var, kutuplar bize kaç kilometre uzaklıkta bir yer' dediler, öyle değil. Kutuplardaki her bir derece değişiklik bizim geleceğimizi, Kastamonu'nun, Türkiye'nin, insanlığın geleceğini belirliyor. Kutuplarda yapılan çalışmalar artık bir farkındalık değil, zorunluluk. O bölge doğru anlaşılmazsa, o bölgeye yönelik çözümler tüm insanlar için gerçekleşmezse iklim değişikliğine karşı direncimizi iyice kaybetmiş, arzu etmediğimiz senaryoları hızlı bir şekilde erken zamana çekmiş oluruz. Zamanı ne kadar uzatabilirsek, insanlığa olan olumsuz etkisi azalacak. O nedenle kutuplarda yapılan çalışmaları kıymetli buluyoruz ve bizim oluşturmuş olduğumuz yarışma gruplarından bir tanesi de kutup araştırmaları. Lise öğrencilerinin kutup araştırmalarına yönelik bir araştırmamız vardı” diye konuştu.

“Lise öğrencilerinin ürettiği biyoplastiği kutuplarda da deneyeceğiz”

Antalya'da lise öğrencilerinin meşe palamudundan ürettiği 45 dakikada çözünen biyoplastiğin 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde Antartika'da test edileceğini belirten Mandal, “Bu arkadaşlarımız bir biyoplastik yaptılar, 45 dakikada çözünebiliyor. Normal polimerler kaç yüzyıl kalabiliyorken, bu 45 dakikada çözünebilen ve dayanıklılığı da yirmi kat yüksek olan böyle bir malzemeyi şimdi kutupta deneyecekler. Türkiye'de 3 lise öğrencimizin, Antalya'da kız öğrencimizin geliştirmiş olduğu bu projeyi kutupta test edecekler. İnşallah başarılı olurlarsa biz gelecekte kullanabileceğimiz bir biyoplastik malzemeyi gerçekleştirmiş olmayı sadece ülkemiz için değil, en zor olan koşullarda kutuplarda gerçekleştirmiş olacağız. Bu arkadaşlarımız lise öğrencisi olarak en iyi bilim insanlarıyla, Türkiye ve dünyanın bilim insanlarıyla kutup seferine katılacak. Kutuplarda bir takım araştırma çalışmalarını yapacaklar. Ben kendilerini yürekten kutluyorum, tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Mandal'a Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal tarafından plaket takdim edildi.