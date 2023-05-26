Liseli şefler finalde kazanabilmek için hünerlerini sergiledi

Kastamonu'da yöresel lezzetler ve Türk mutfağına yönelik farkındalık oluşturmak amacı ile düzenlenen yemek yarışmasının finalinde birinci olmak isteyen lise öğrencileri, en güzel yemekleri yapabilmek için mücadele verdi.

Kastamonu'da düzenlenen yemek yarışmasında lise öğrencileri, en lezzetli yöresel ve Türk mutfağındaki yemekleri yapabilmek için final için yarıştı. Kastamonu Valiliği, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Belediyesi, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı başta olmak üzere çok sayıda kurum ve odanın destekleri ile gerçekleştirilen yarışma final heyecanı ile devam etti. Eleme turlarında yaptıkları yemeklerle finale yükselen takım, 1. olabilmek için mücadele verdi. Öğrenciler hünerlerini sergileyerek, yaptıkları yemekleri jüri üyelerine sundu. Puanlamaların tamamlanmasıyla Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül törenine geçildi.

Göl Anadolu Lisesi'nden EKBAB takımı, ecevit çorbası, islim kebabı ve kalburabastı ile ekibi birinci oldu. 10 Aralık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Beyaz Ceketliler takımı, sütlü siyez bulguru çorbası, köfteli patates paçası ve İnebolu helvası ile ikinci, Göl Anadolu Lisesi'nde Aruca takımı ecevit çorbası, mantar soslu tavuk sarma ve sütlü irmik helvasıyla üçüncü, Mustafa Kaya Anadolu Lisesi'nden Hünerli Eller takımı ezogelin çorbası, çökertme kebabı ve kaşık helvası ile dördüncü sırada yer aldı.

Ödül törenine, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ve eşi, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ercan ve eşi, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Vali Yardımcısı V. Ahmet Coşkun, Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, kamu kurumları ve kuruluşların temsilcileri, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katıldı.