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LÖSEV İl Temsilcisi Yılmaz, Kaymakam Pişkin'i ziyaret etti

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Kastamonu İl Temsilcisi Şevket Yılmaz, bir grup üyeyle birlikte Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin’i makamında ziyaret etti.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Kastamonu İl Temsilcisi Şevket Yılmaz, bir grup üyeyle birlikte Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'i makamında ziyaret etti.


Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Kastamonu İl Temsilcisi Şevket Yılmaz, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'i makamında ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.


Yılmaz'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Pişkin, “Ramazan ayı münasebetiyle arkadaşlar, ilçemizde yapmayı planladıkları yardım toplama ve farkındalık çalışmaları hakkında bizlere bilgiler verdiler. Kendilerine kolaylıklar diliyoruz. Vatandaşlarımızın ramazan bağışlarını, fitre ve zekatlarını LÖSEV adına değerlendirmelerinden memnuniyet duyarız” dedi.


Yılmaz ise, kendilerine gösterilen ilgiden ötürü Kaymakam Pişkin'e teşekkür etti.

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