LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ezer: "Kanserin nedenini, aşısını ve tedavisini LÖSEV bulacaktır"

Kastamonu'da lösemili çocuklar ve aileleri ile bir araya gelen Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, "Gelecekte inşallah kanserin nedenini, aşısını ve tedavisini LÖSEV bulacaktır. Bu konuda büyük bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, lösemili çocuklar ve tedavileri bitmiş hastalar ve ailelerle Kastamonu'da iftar yemeğinde bir araya geldi. Düzenlenen iftar programına LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer'in yanı sıra, Kastamonu Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, KRONOSPAN Genel Müdür Yardımcısı Ömer Gülamoğlu, LÖSEV Karadeniz Bölge Sorumlusu Eylül Aslan, LÖSEV Kastamonu İl Temsilcisi Şevket Yılmaz ve lösemili çocuklar ve aileleri katıldı. İftar yemeğinde LÖSEV'in çalışmaları ile ilgili bilgiler aktaran Ezer, lösemili çocukların tedavi oranını yüzde 100'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

"Başarı oranımız yüzde 94 seviyesinde"

Türkiye genelinde 57 bin hastalarının olduğunu aktaran LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, "Bizim şu anda Türkiye genelinde 57 bin hastamız var, başarı oranımız yüzde 94 oranında. Sayılmayacak kadar çok hastamız ve gencimiz var. Hastalarımız büyüdüler, evlendiler, meslek sahibi oldular ve çocukları oldu. Bu nedenle kocaman bir aileyiz, çok mutluyuz. Gelecekte inşallah kanserin nedenini, aşısını ve tedavisini LÖSEV bulacaktır. Bu konuda büyük bir çalışma yürütüyoruz. Kanser Araştırma Merkezimiz ve Enstitümüzde yakında çok büyük başarılara imza atacağız ve bu başarıları inşallah Türk halkı ile paylaşacağız. Umut ediyoruz ki kanserden hiçbir hastamızı kaybetmeyeceğiz ve hiçbir çocuğumuz bu canavara yenik düşmeyecek. Lösemiden iyileşen geleceğimiz olan çocuklar büyük başarılara imza atacaklar. Çünkü kansere karşı büyük bir başarıyı elde ettiler, daha da büyük başarılara imza atacaklar" dedi.

"LÖSEV tedavi sürecinde kızım ve benim yolumu aydınlattı"

Kız çocuğuna 'Wilms Tümörü' teşhisi konulan ve çocuğunun tedavisi sona eren Cansu Topçuoğlu ise LÖSEV'in tedavi sürecinde kendileri ve kızlarının yolunu aydınlattığını kaydetti. Topçuoğlu, "Ben yerel basında çalıştığım zamanlarda LÖSEV'in çalışmalarını duyurmaya çalışıyordum. Yıllar sonra kader bizi LÖSEV ile Onkoloji koridorlarında bir araya getirdi. Kızıma 'Wilms Tümörü' teşhisi konuldu. Biz 3 yılı aşkın bir süre ağır tedavi ve ameliyatlar geçirdik. LÖSEV bu süreçte bizim destekçimiz oldu. Ben kızıma teşhis konduktan sonra bildiğim her şeyi unuttum, LÖSEV bu konuda benim ve kızımın yolunu aydınlattı, bize maddi ve manevi anlamda her türlü desteği sağladılar ve zor zamanlarımızda elimizden tuttular. Tedavimiz bitti ve LÖSEV bizimle her zaman ilgilenmeye devam etti, kızımın doğum gününde beni yetkililer beni aradılar ve kızımın doğum gününü kutlar" şeklinde konuştu.

Program sonunda LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, lösemili çocuklara destek sağlayan KRONOSPAN Genel Müdür Yardımcısı Ömer Gülamoğlu'na plaket takdim etti.