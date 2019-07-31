LÖSEV'den Tosya'da bilgilendirme ziyareti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) yetkilileri tarafından bilgilendirme ziyaretleri yapıldı.

Lösemili çocuklara yadım etmek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1998 yılında kurulan LÖSEV'in faaliyetleri, yardımları ve bağış toplamalar konusunda vakfın yetkileri tarafından Tosya ilçesinde bilgilendirme ziyaretleri yapıldı. İlçe esnafını ve halkı bilgilendirme ziyaretlerinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan LÖSEV Kastamonu İl Temsilcisi Şevket Yılmaz, çalışmalar hakkında bilgi verdi. LÖSEV'in yardım ve bağış toplama konularına da değinen Yılmaz, “LÖSEV kapı kapı dolaşarak yardım ve bağış toplamaz. Kapınıza gelip de LÖSEV adına bağış topladıklarını söyleyen kişilere itibar etmeyiniz. LÖSEV bütün bağışları banka yoluyla almaktadır. Yardım etmek yada bağışta bulunmak isteyenler vakıfın banka hesaplarına yatırabilirler. LÖSEV aynı zamanda vekalet yoluyla da kurban kesimi yapmaktadır. Eğer kurbanınızı vekalet yoluyla kesmek istiyorsanız, kurbanlarınızı vekaletle LÖSEV'e kestirerek hastalara destek olabilirsiniz” diye konuştu.

Açıklamalarının ardından Yılmaz, beraberindekilerle birlikte esnaflara ziyaretlerde bulundu.